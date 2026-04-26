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River Plate vence a Aldosivi después del superclásico

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Buenos Aires, 25 abr (EFE).- River Plate derrotó por 3-1 a Aldosivi de Mar Plata este sábado en el estadio Monumental en un partido de la decimosexta y penúltima jornada de la fase de grupos del Torneo Apertura del fútbol argentino.

Con goles de Giuliano Galoppo (minuto 39), Facundo Colidio (m.81) y el ecuatoriano Kendry Páez (m.96), el ‘Millonario’ se impuso ante un rival que había alcanzado el empate transitorio con Tomás Fernández (m.72).

Tras este triunfo, River alcanzó los 29 puntos y quedó como escolta del líder de la Zona B, Independiente Rivadavia, que este domingo disputará el clásico de la provincia ante Gimnasia y Esgrima de Mendoza.

Esta fue la primera presentación ante su público de River tras la derrota del domingo pasado en casa ante Boca Juniors en el superclásico.

En otro partido de este sábado, Estudiantes de La Plata igualó 0-0 con Talleres de Córdoba para quedar líder de la Zona A con 28 puntos, uno más que Boca Juniors, que el jueves goleó a domicilio por 0-4 a Defensa y Justicia.

En otros resultados de la jornada 16, el viernes Independiente cayó 2-0 en su visita al Deportivo Riestra, Racing Club igualó 1-1 en casa con Barracas Central y San Lorenzo se impuso por 0-1 ante Platense. EFE

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