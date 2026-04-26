Werner guía a San José, el Inter se atasca, el Fire presiona y James cae con Minnesota

Chicago (EE.UU.), 25 abr (EFE).- El alemán Timo Werner firmó un doblete este sábado para prolongar el vuelo del San José Earthquakes en una jornada de la MLS en la que el Inter Miami de Lionel Messi volvió a tropezar en casa, el Chicago Fire asaltó la tercera plaza del Este y en el colombiano James Rodríguez se estrelló con el Minnesota contra Los Ángeles FC.

Werner anotó su doblete entre los minutos 69 y el 83 para liderar la remontada del San José en el campo del Saint Louis City y entregó a los californianos la novena victoria en diez partidos.

El exdelantero del Chelsea y del Tottenham, entre otros, lleva tres partidos consecutivos marcando y suma cuatro dianas en siete encuentros.

En el Este manda el Nashville, que goleó 4-2 en casa al Charlotte con doblete incluido del delantero británico Sam Surridge.

Prolongó su momento dulce el Chicago Fire, que arrolló 5-0 al modesto Sporting Kansas City con dobletes de Philip Zinckernagel y de Hugo Cuypers y diana de Maren Haile Selassie.

El Fire lleva seis partidos sin derrotas y es tercero, con 17 puntos, a dos del Inter Miami.

El primer triunfo en el nuevo NU Stadium del Inter Miami tendrá que esperar después del 1-1 de este sábado contra el New England Revolution.

El español Carles Gil adelantó al Revolution en el minuto 56 y el argentino naturalizado mexicano Germán Berterame igualó para el Inter Miami en el 76, antes de un intenso empuje final en el que los locales tuvieron oportunidades para ganar el duelo, pero también pudieron perderlo al contragolpe.

Tras estrenarse en el NU Stadium con un 2-2 contra el Austin y empatar con el mismo resultado contra los New York Red Bulls, el Inter Miami volvió a quedarse sin tres puntos en casa.

La próxima oportunidad para los hombres de Guillermo Hoyos llegará el 2 de mayo en un derbi de Florida contra el Orlando City.

James Rodríguez se estrenó como titular en la MLS al frente del Minnesota United pero, pese a jugar 63 minutos de buen nivel, no pudo romper el muro de Los Ángeles FC, que se llevó el triunfo por 1-0.

James no había tenido minutos en el último partido del Minnesota, contra Dallas, y solo tuvo pocos segundos en la victoria anterior contra los Portland Timbers, pero este sábado fue titular en línea de tres cuartos.

Su equipo llevaba cuatro victorias seguidas en la MLS, pero se topó este sábado con un LAFC que sumó su octavo partido sin recibir gol alguno en esta campaña.

El gol decisivo llegó en el minuto 9 cuando una jugada entre Stephen Eustáquio, David Martínez y Timmy Tillman culminó con gol del venezolano Martínez.

Entre los demás resultados, el New York City cayó 2-0 en su visita al Montreal y lleva seis partidos sin poder ganar en la MLS.

El Atlanta United del técnico argentino Gerardo 'Tata' Martino triunfó por 2-1 en el campo de otro club canadiense, el Toronto FC. EFE