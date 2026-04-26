Sergio Arribas se dispara el frente de los goleadores de Segunda con un triplete

Madrid, 26 abr (EFE).- El delantero del Almería Sergio Arribas se disparó al frente de la clasificación de goleadores de LaLiga Hypermotion con un total de veinticuatro dianas, tras firmar este domingo un triplete en el campo del Granada.

Tres goles que sirvieron al madrileño, que ya suma más tantos que en los dos últimas temporadas juntas, para romper una racha de dos encuentros consecutivos sin ver portería.

Una sequía con la que Sergio Arribas, de 24 años, acabó a los catorce minutos de juego al firmar el momentáneo 1-1 con un potente y preciso disparo desde la frontal del área.

Gol que no sirvió para saciar la voracidad del atacante indálico que cuatro minutos más tarde, en el dieciocho, se destapó como todo un 'killer' del área al enviar a las redes un saque de esquina botado por Adrián Embarba.

Dos tantos a los que Arribas sumó un tercero antes de llegar el descanso al transformar a los treinta y ocho minutos un penalti cometido sobre el brasileño Rodrigo Ely.

Un triplete que permitió a Sergio Arribas aumentar a cinco goles la ventaja sobre su más inmediato perseguidor, el delantero del Racing de Santander Andrés Martín, que ocupa la segunda plaza con un total de diecinueve tantos, tras no marcar este domingo ante el Ceuta.

Completa el podio el jugador del Málaga Chupe, que se afianzó en el tercer puesto de la clasificación con dieciocho dianas, tras anotar el sábado un doblete ante el Castellón.

Un encuentro en el que brilló con luz propia el delantero del conjunto 'orellut' Alex Calatrava 'Cala', que alcanzó los trece tantos en la presente campaña al lograr un triplete en La Rosaleda.

Igualmente saldó la jornada con un triplete el delantero del Eibar Jon Bautista que anotó el sábado los tres goles de la victoria (0-3) del conjunto armero en el campo del Albacete.

-- Clasificación tras la disputa de la 37ª jornada:

- Con 24 goles: Arribas (9p) (Almería)

- Con 19 goles: Andrés Martín (2p) (Racing Santander)

- Con 18 goles: Chupe (3p) (Málaga)

- Con 16 goles: Carlos Fernández (4p) (Mirandés)

- Con 15 goles: Dubasin (BEL) (6p) (Sporting Gijón)

- Con 14 goles: Embarba (2p) (Almería); Gorka Carrera (Real Sociedad B)

- Con 13 goles: Cala (3p) (Castellón); Villalibre (Racing Santander); Juan Otero (COL) (2p) (Sporting)

- Con 12 goles: ; Marcos Fernández (Ceuta); Fuentes (Córdoba); Martón (3p) (Eibar)

- Con 11 goles: Camara (GUI) (Castellón); Yeremay (3p) (Deportivo Coruña)

- Con 10 goles: Jefté (3p) (Albacete)

- Con 9 goles: Cerdá (Andorra); David González (4p) (Burgos); Eddahchouri (NED) (Deportivo Coruña); David Larrubia y Adrián Niño (1p) (Málaga); Dani Gómez (2p) (Zaragoza)

- Con 8 goles: Puertas (Albacete); Leo Baptistao (BRA) (Almería); Lautaro (URU) (1p) (Andorra); Jacobo González (1p) (Córdoba); Luis Chacón (1p) (Cultural); Jorge Pascual (1p) (Granada); Manu Fuster (Las Palmas); Jeremy Arévalo (ECU) y Iñigo Vicente (Racing); Ochieng (KEN) (Real Sociedad B); Gelabert (1p) (Sporting)

- Con 7 goles: Agus Medina (Albacete); Jon Morcillo (1p) (5 con el Albacete) (Almería); Villahermosa (1p) (Andorra); Fer Niño (Burgos); José Arnáiz y Gonzalo Petit (URU) (4 con el Mirandés) (Granada); Ale García y Jesé Rodríguez (1p) (Las Palmas); Kodro (BIH) (Zaragoza)

- Con 6 goles: Miguel de la Fuente (2 con el Leganés) (Almería); Min-su (KOR) (Andorra); Curro Sánchez (5p) (Burgos); Tabatadze (GEO) (1p) (Cádiz); Zalazar (Ceuta); Jon Bautista (Eibar); Alemañ (Granada); Alex Millán (Leganés); Javi Hernández (Mirandés); Guliashvili (GEO) (Racing); Peter Federico (DOM), Chuki (1p) y Latasa (2p) (Valladolid)

- Con 5 goles: Brian Ocampo (URU) (Cádiz); Cipenga (CGO), Suero (1p) y Brignani (ITA) (Castellón); Rubén Díez (4p) (Ceuta); Manu Justo (1p) (Cultural); David Mella y Mario Soriano (Deportivo); Enol y Sielva (3p) (Huesca); Melero (Leganés); Rafa Rodríguez (Málaga); Peio Canales (Racing); Astiazaran (Real Sociedad B).

- Con 4 goles: Álex Rubio y Obeng (GHA) (1 con el Ceuta) (Albacete); Alex Muñoz (Almería); Nieto (1p) (Andorra); Mario González (1p) y Appin (FRA) (Burgos); García Pascual y Dawda (MAU) (Cádiz); Barri y Jakobsen (DEN) (Castellón); Matos (Ceuta); Stoichkov, Mulattieri (ITA) y Nsongo Bil (CAM) (Deportivo); José Corpas (2p) y Arbilla (Eibar); Alcaraz (1p) y Pablo Sáenz (Granada); Sergi Enrich (Huesca); Lukovic (SRB), Miyashiro (JPN) y Enrique Clemente (Las Palmas); Diego García (2p) y Duk (CIV) (Leganés); Dani Lorenzo y Jauregi (2p) (Málaga); (Málaga); Sangalli (Racing); Gaspar Campos (Sporting); Amath (SEN) (Valladolid)

- Con 3 goles: Lazo (Albacete); Chirino (NED), Thalys (BRA), Lopy y Nico Melamed (SEN) (Almería); Jastin (POR) y Le Normand (FRA) (Andorra); Mateo Mejía (COL) (1p) (Burgos); Doué (FRA), Pablo Santiago y Mabil (AUS) (Castellón); Sergi Guardiola, Diego Bri y Carracedo (3p) (Córdoba); Ribeiro (BRA), Diego Collado e Iván Calero (Cultural); Luismi Cruz (Deportivo); Álvaro Rodríguez, Nolaskoain y Madariaga (Eibar); Lama (Granada); Pulido y Álvaro Carrillo (Huesca); Estanis (Las Palmas); Roberto López, Diawara (GUI), Oscar Plano y Cissé (GUI) (Leganés); Joaquín Muñoz (Málaga); Rafa Bauza y Unax (Mirandés); Gustavo Puerta (COL) (Racing); Daniel Díaz (1p) (Real Sociedad B); Pablo Vázquez (Sporting); Meseguer y Marcos André (BRA) (Valladolid).

- Con 2 goles: Escriche (Albacete); Puigmal (BRA) (Almería); Gael Alonso, Marc Domenech, Molina y Marc Cardona (Andorra); Grego Sierra, Atienza, Iñigo Córdoba y Florian Miguel (FRA) (Burgos); Moussa (MAL) y Roger Martí (Cádiz); Gerenabarrena (Castellón); Koné (CIV), Youness (MAR) y Konrad (USA) (Ceuta); Dalisson, Adilson (POR), Requena, Isma Ruiz, Rubén Alves, Percan y Kevin Medina (Córdoba); Paco Cortés y y Tresaco (Cultural); Villares, Quagliata (ITA) y Barcia (Deportivo); Adu Ares (Eibar); Faye (SEN) y Sola (Granada); Ntamack (FRA), Kortajarena (1p), Escobar, Dani Ojeda, Liberto y Daniel Luna (COL) (Huesca); Iván Gil y Mika Mármol (Las Palmas); Naim García y Juan Cruz (Leganés); Einar y Lobete (Málaga); Javi Castro y Manex Lozano (Racing Santander); Mikel Rodríguez, Peru Rodríguez (1p), Jon Balda y Gorosabel (Real Sociedad B); Guille Rosas y Andrés Ferrari (URU) (Sporting); Sergi Canós (Valladolid); Soberón, Sebas Moyano, Bakis (TUR) y Rober (Zaragoza)

- Con 1 gol: Pepe Sánchez, Jogo (USA) y Lluís López (Albacete); Bonini (ITA), Arnau, Gui Guedes (POR) y Dzodic (SRB) (Almería); Olabarrieta, Alex Calvo, Yeray, Imanol García, Martí Vilà y Diego Alende (Andorra); Morante y Lizancos (Burgos); Suso, Sergio Ortuño, Efe Aghama (NGR), Javi Ontiveros, De la Rosa, Jorge More, Diarra (MLI) y Arribas (Cádiz); Sienra (ARG), Mamah (NIG), Douglas (BRA) (1p), Alberto Jiménez, Ronaldo (BRA) y Lucas Alcázar (Castellón); Cristian, Carlos Hernández, Campaña, Bodiger (FRA), Albert Caparrós, Domenech, Marcos (1p), Aboubacar Bassinga (CIV) y Manu Sánchez (Ceuta); Trilli, Vilarrasa, Carlos Isaac, Goti y Albarrán (Córdoba); Hinojo, Sobrino, Pastoriza (ARG), Barzic (CRO), Thiago Ojeda (ARG) y Bicho (Cultural); Escudero, Lucas Noubi (BEL) y Altimira (Deportivo); Jon Magunazelaia, Sergio Cubero, Javi Martínez, Olaetxea y Sergio Álvarez (Eibar); Hongla (CMR), Casadesús, Oscar Naasei (GHA), Izán y Diocou (Granada); Ángel Pérez, Portillo y Javi Mier (Huesca); Barcia, Pejiño, Kirian, Viera (1p), Cristian Gutiérrez y Sandro Ramírez (Las Palmas); Rubén Peña y Asué (GEQ) (Leganés); Murillo, Ochoa (IRL), Montero, Dotor, Murillo y Haitam (MAR) (Málaga); Pablo López, Barea, Alex Cardero, Alberto Marí, Varela, Adrián Pica y Maras (SRB) (Mirandés); Facu González (URU), Maguette Gueye (SEN), Suleiman (GAM), Manu Hernando y Mantilla (Racing Santander); Mariezkurrena (1p), Lebarbier (FRA), Osazuwa, Marchal, Mariezkurrena y Carbonell (Real Sociedad B); Perrin (FRA), Manu Rodríguez y Pablo García (Sporting); Maroto, Ponceau (FRA), Jorge Delgado, Pablo Tomeo, David Torres, Juric (CRO) y Sanseviero (URU) (Valladolid); Bazdar (BIH), Aguirregabiria, Toni Moya, Francho, Tachi, Akouokou (CIV) y Jawad El Yamiq (MAR) (Zaragoza).

- En propia meta: Córdoba (Burgos, ante Leonesa), Sergio Barcia (Las Palmas, ante Andorra), Agote (Real Sociedad B, contra Cádiz), Enrique Clemente (Las Palmas, contra Real Sociedad B), Petxarromán (Andorra, contra Córdoba); Álvaro Carrillo (Huesca, contra Deportivo); Balda (Real Sociedad B, contra Eibar); Sergi Guardiola (Córdoba, contra Real Sociedad B); Saidu (GHA) (Zaragoza, contra Córdoba); Mantilla (Racing Santander, contra Deportivo); Oscar (GHA) (Granada, contra Zaragoza); Juan Soriano (Leganés, contra Ceuta); Noubi (BEL) (Deportivo, contra Córdoba; Radovanovic (SRB) (Zaragoza, contra Cádiz); Einar (Málaga, contra Albacete); Jaouab (MAR) (Valladolid, contra Leganés); Iker Álvarez (AND) (Córdoba, contra Huesca); Climent (Cádiz, contra Granada); Jawad El Yamiq (MAR) (Zaragoza, contra Eibar); Javier Villar (Deportivo, contra Albacete); Sanseviero (URU) (Valladolid, contra Granada); Bonini (ITA) (Almería, contra Albacete); Chupe (Málaga, contra Valladolid); Bernal (Sporting, contra Andorra); Kovacevic (Cádiz, contra Ceuta); Sangalli (Racing, contra Zaragoza); Dawda Camara (MAU) (Cádiz contra el Valladolid); Eneko Satrústegui (Cultural, contra el Huesca); Luengo (Burgos, contra Albacete); Carlos Hernández (Ceuta, contra el Eibar); Barzic (CRO) (Cultural, contra Córdoba); Tresaco (Cultural, contra Mirandés). EFE