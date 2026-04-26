Oyarzabal se apunta a la pelea para convertirse en el máximo goleador español

Madrid, 26 abr (EFE).- Mikel Oyarzabal, jugador de la Real Sociedad, firmó un doblete ante el Rayo Vallecano, alcanzó los 16 goles, igualó en la clasificación a Lamine Yamal y se apuntó a la pelea por convertirse en el máximo goleador español de la temporada.

El jugador del conjunto vasco marcó un par de tantos en Vallecas que dieron un punto a su equipo, que empató 3-3 gracias a los aciertos de su mejor atacante, y dejó atrás a Ferran Torres, que se estancó en los doce tantos tras su suplencia en el Coliseum con el Barcelona.

En la zona de arriba de la clasificación también marcó Vinícius Júnior, que escaló hasta los quince tantos y ya suma 19 en todas las competiciones, a cinco de su mejor registro, los 24 que celebró en la temporada 2023/24.

A los doce llegó el delantero del Atlético de Madrid Alexander Sorloth, que perforó la portería del Athletic en dos ocasiones. Fue clave en la victoria de su equipo, 3-2 en el Metropolitano. La misma cifra que Borja Iglesias, que desde el punto de penalti celebró un tanto para el Celta.

Toni Martínez fue aún más decisivo para el Alavés. Gracias a su doblete, su equipo remontó un 0-1 al Mallorca y tomó aire en su pelea por mantener la categoría. Ya suma diez tantos esta temporada.

Con uno menos se colocaron Gorka Guruzeta, que en el tiempo añadido del choque ante el Atlético marcó un gol que no dio puntos al Athletic, y Gerard Moreno, que desde el punto de penalti abrió la victoria del Villarreal frente al Celta.

A los siete se apuntaron Marcus Rashford, que convirtió cerró el marcador en el Coliseum ante el Getafe en la victoria del Barcelona (0-2) y Antoine Griezmann, que también marcó en el Metropolitano para el Atlético de Madrid.

Hasta seis jugadores se instalaron en la media docena: Fermín López, que marcó para el Barcelona al Getafe; Largie Ramazani, con el Valencia al Girona; Orri Oskarsson, con la Real Sociedad al Rayo Vallecano; Ilyas Chaira, con el Oviedo al Elche; Pépé, con el Villarreal al Celta; y Raúl García de Haro, con Osasuna al Sevilla.

Umar Sadiq firmó el segundo del Valencia en Mestalla en la victoria frente al Girona y llegó a los tres; los mismos que Joel Roca, que en el mismo encuentro recortó distancias para el equipo de Míchel.

Héctor Bellerín llegó a los dos tantos con un remate decisivo para la Liga y que dejó al Real Madrid sin dos puntos en el Estadio de La Cartuja. Los mismos que alcanzaron Jan Virgili (Mallorca), Aitor Paredes (Athletic), Sergio Camello y Alemao (Rayo Vallecano) y Neal Mupay (Sevilla).

Y en el capítulo de estrenos, brilló Pedro Bigas, del Elche, que marcó uno de los mejores goles del curso: zapatazo desde 35 metros a la escuadra de la portería del portero del Oviedo Aaron Escandell. Su compañero Gonzalo Villar también anotó su primer tanto de la temporada y Florian Lejeune, del Rayo Vallecano, se apuntó a la lista de jugadores de la Liga que marcaron su primer tanto.

-- Clasificación tras 33 jornadas:

- Con 24 goles: Mbappé (FRA) (8p) (Real Madrid).

- Con 21 goles: Muriqi (KOS) (4p) (Mallorca).

- Con 16 goles: Lamine Yamal (1p) (Barcelona); Budimir (CRO) (5p) (Osasuna); Oyarzabal (5p) (Real Sociedad).

- Con 15 goles: Vínicius (BRA) (3P) (Real Madrid).

- Con 14 goles: Ferran Torres (Barcelona).

- Con 12 goles: Sorloth (NOR) (Atlético de Madrid); Lewandowski (POL) (1p) (Barcelona); Borja Iglesias (4p) (Celta).

- Con 11 goles: Lucas Boyé (ARG) (3p) (Alavés); Raphinha (BRA) (3p) (Barcelona).

- Con 10 goles: Toni Martínez (Alavés); De Frutos (Rayo Vallecano).

- Con 9 goles: Guruzeta (1p) (Athletic); André Silva (POR) (2p) (Elche); Vanat (UKR) (2p) (Girona); Viñas (1p) (Oviedo); Hugo Duro (1p) (Valencia); Mikautadze (GEO), Gerard Moreno (2p) y Moleiro (Villarreal).

- Con 8 goles: Julián Álvarez (ARG) (2p) (Atlético de Madrid); 'Cucho' Hernández (COL) (1p) (Betis); Rafa Mir (1p) (Elche); Espí (Levante); Guedes (POR) (Real Sociedad); Akor Adams (NGR) (2p) (Sevilla).

- Con 7 goles: Griezmann (FRA) (Atlético de Madrid); Dani Olmo y Rashford (ING) (Barcelona); Antony (BRA) y Ez Abde (MAR) (Betis); Jutglá (Celta); Iván Romero (Levante).

- Con 6 goles: Fermín (Barcelona); Fornals (Betis); Pere Milla y Kike García (1p) (Espanyol); Arambarri (URU) (2p) (Getafe); Tsygankov (UKR) (Girona); Etta Eyong (CMR) (1 con el Villarreal) (Levante); Samu Costa (POR) (Mallorca); Raúl García de Haro (Osasuna); Ilyas Chaira (Oviedo); Oskarsson (ISL) y Brais Méndez (1p) (Real Sociedad); Ramazani (BEL) (1p) (Valencia); Pépé (CIV) (Villarreal).

- Con 5 goles: Robert Navarro (Athletic); Nico González (ARG) (Atlético de Madrid); Álvaro Rodríguez (URU) (Elche); Carlos Romero y Roberto (1p) (Espanyol); Ounahi (1p) (MAR) (Girona); Víctor Muñoz (Osasuna); Fede Valverde (URU) (Real Madrid); Djibril Sow (SUI) (Sevilla); Buchanan (CAN) (Villarreal).

- Con 4 goles: Carlos Vicente (3p) (Alavés); Nico Williams (1p) (Athletic); Ruibal (Betis); Swedberg (SUE) e Iago Aspas (2p) (Celta); Germán Valera (Elche); Borja Mayoral y Satriano (URU) (Getafe); Reina (MAR) (Oviedo); Álvaro García (Rayo Vallecano); Gonzalo, Güler (TUR) y Bellingham (ING) (Real Madrid); Carlos Soler (Real Sociedad); Isaac (Sevilla); Pape Gueye (SEN) (Villarreal).

- Con 3 goles: Sancet (2p) (Athletic); Almada (ARG) y Giuliano Simeone (ARG) (Atlético de Madrid); Araujo (URU) (Barcelona); Bakambu (CGO) (Betis); Hugo Álvarez (Celta); Cabrera (URU) (Espanyol); Liso y Luis Vázquez (ARG) (Getafe); Joel Roca y Stuani (URU) (2p) (Girona); Losada (Levante); Pablo Torre (Mallorca); Isi (2p) (Rayo Vallecano); Barrenetxea y Sucic (CRO) (Real Sociedad); Alexis Sánchez (CHI) (1p) y Vargas (SUI) (1p) (Sevilla); Danjuma (NED), Sadiq (NIG) y Diego López (Valencia); Comesaña (Villarreal).

- Con 2 goles: Berenguer, Paredes, Iñaki Williams (1p) y Jauregizar (Athletic); Álex Baena, Lookman (NIG) , Gallagher (ING), Nahuel Molina (ARG) y Koke (Atlético de Madrid); Marc Bernal y Pedri (Barcelona); Bellerín y Lo Celso (ARG) (Betis); Pablo Durán, Carreira, Javi Rueda (Celta); Febas y Martim Neto (POR) (Elche); Puado (1p) y Pol Lozano (Espanyol); Mario Martín (Getafe); Lemar (FRA) (Girona); Dela (1p) (Levante); Pablo Torre, Virgili y Manu Morlanes (Mallorca); Rubén García y Catena (Osasuna); Rondón (VEN) (Oviedo); Mendy (SEN), Alemao (BRA), Camello, 'Pacha' Espino (URU), Pathé Ciss (SEN), Fran Pérez (Rayo Vallecano); Asencio, Huijsen, Militao (BRA) y Carreras (Real Madrid); Take Kubo (JPN) (Real Sociedad); Maupay (FRA), Peque y Gudelj (SRB) (Sevilla); Comert (TUR), Pepelu (1p), Guido Rodríguez (ARG) y Luis Rioja (Valencia); Oluwaseyi (CAN), Alfon y Ayoze Pérez (Villarreal).

- Con 1 gol: Tenaglia (ARG), Ibrahim Diabate (CIV), Denis Suárez, Antonio Blanco, Guevara, Rebbach (ALG), Ángel Pérez y Pablo Ibáñez (Alavés); Unai Gómez, Maroan, Galarreta, Vivian, Nico Serrano y Rego (Athletic); Barrios, Boñar y Le Normand (Atlético de Madrid); Roony Bardghji (SUE), Eric García, Koundé (FRA), Joao Cancelo (POR); Frenkie de Jong (NED) y Pau Cubarsí (Barcelona); Rodrigo Riquelme, Diego Llorente, Bartra, Valentín Gómez (ARG), Chimy Ávila (ARG), Álvaro Fidalgo, Marc Roca y Altimira (Betis); Bryan Zaragoza, Mingueza, Román, Ilaix Moriba, Fer López, Jutglá y Marcos Alonso (Celta); Rodrigo Mendoza, Affenbruger (AUT), Pedrosa, John Donald, Diang, Adam, Bigas, Gonzalo Villar, Marc Aguado, Tete Morente, Cepeda (CHI) y Héctor Fort (Elche); Miguel Rubio, Roberto, Dolan (ING), Jofre, Terrats, Edu Expósito, Pickel (CON) (Espanyol); Uche (NGR), Duarte, Juanmi, Kiko Femenía y Juan Iglesias (Getafe); Arnau, Witsel (BEL), Hugo Rincón, Echeverri (ARG), Vitor Reis (BRA) y Fran Beltrán (Girona): Toljan (GER), Morales (1p), Arriaga (HON), Koyalipou (RCA), Manu Sánchez, Carlos Álvarez, Matturro (URU), Olasagasti, Elgezabal y Pablo Martínez (Levante); Mateu Morey, Asano (JPN), Mascarell, Pablo Maffeo (ARG), Sergi Darder (Mallorca); Rosier (FRA), Iker Benito, Bretones, Osambela, Kike Barja y Boyomo (CMR) (Osasuna); Dendoncker (BEL), Eric Bailly (CIV) Ilic (SRB), Costas y Carmo (Oviedo); Lejeune (FRA), Chavarría, Nteka (ANG) y Óscar Valentín (Rayo Vallecano); Fran García, Mastantuono (ARG), Rodrygo (BRA), Rüdiger (ALE), Tchouameni (FRA) y Camavinga (FRA) (Real Madrid); Caleta Car (CRO), Jon Martín, Odriozola, Aramburu y Gorrotxategi (Real Sociedad); Lukebakio (BEL), Agoumé (FRA), Chidera Ejuke (NIG), Sergi Cardona, Batista Mendy (FRA), Carmona, Oso, Kike Salas (Sevilla); Diakhaby (FRA), Santamaria (FRA), Gayà, Lucas Beltrán, Javi Guerra (Valencia); Mouriño (URU), Rafa Marín, Pedraza y Solomon (ISR) (Villarreal).

- En propia meta: Elgezabal (Levante, contra Barcelona); Juan Iglesias (Getafe, contra Sevilla); Bartra (Betis, contra Athletic); Berenguer (Athletic, contra Alavés); Cabrera (Espanyol, contra el Sevilla); Álex Remiro (Real Sociedad, contra Betis); Starfelt (Celta, contra Atlético de Madrid); Dela (Levante, contra Atlético de Madrid); Domingos Duarte (Getafe, contra Atlético de Madrid); Tárrega (Valencia, contra Sevilla); Maffeo (Mallorca, contra Elche); Copete (Valencia, contra Espanyol); Jozhua Vertrouwd (Rayo Vallecano, contra Osasuna); David López (Mallorca, contra Atlético de Madrid); Jose Salinas (Espanyol contra Villarreal); Vitor Reis (Girona, contra Celta); Rafa Marín (Villarreal, contra Alavés); Manuel Ángel (Real Madrid, contra Elche); Pau Navarro (Villarreal, contra Girona); Sivera (Alavés, contra Real Sociedad); Caleta-Car (Real Sociedad, contra Alavés); Gorotxategi (Real Sociedad, contra Getafe). EFE