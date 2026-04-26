Marcelino: "Es una temporada histórica y hay que agradecérselo a los jugadores"

Vila-real (Castellón), 26 abr (EFE).- El técnico del Villarreal, Marcelino García Toral, calificó la temporada de su equipo, que roza la clasificación para la Liga de Campeones tras la victoria ante el Celta, como "histórica" y quiso dar todo el mérito a los jugadores, a los que agradeció su compromiso y rendimiento.

"Jugamos muy bien y estoy muy contento por esta victoria, que nos hace casi rubricar una segunda participación consecutiva en la Liga de Campeones por primera vez en la historia", recordó el asturiano.

"Ha sido una temporada complicada y no es sencillo sacar 15 puntos al quinto a falta de cinco jornadas", añadió el preparador.

Marcelino lamentó que un penalti "evitable" complicara un partido que su equipo tenía "controlado".

"Creo que siempre tuvimos el control y que estuvimos más cerca del 3-1 que del 2-2", explicó el asturiano, que puso en valor la gran temporada de su equipo como local.

"Me parece extraordinaria y maravillosa, aunque siempre hay opiniones para todos los gustos", dijo el técnico, que destacó que su equipo puede lograr quedar tercero por delante del Atlético, algo que pocos han conseguido en los últimos 13 años.

Marcelino elogió la actuación de su portero, Arnau Tenas, y señaló como una de las claves del buen funcionamiento colectivo durante el campeonato que la plantilla haya "respetado" las decisiones del cuerpo técnico. EFE

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