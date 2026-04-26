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93-114. Los Spurs conquistan Portland y vuelven a San Antonio con un 3-1

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Washington, 26 abr (EFE).- Los San Antonio Spurs arrollaron este domingo a los Trail Blazers por 93-114 en el regreso de Victor Wembanyama y firmaron su segunda victoria en Portland para ponerse 3-1, con opción de sentenciar la serie en Texas.

Los Spurs llegaron a ir 19 puntos abajo en el segundo cuarto, pero le dieron la vuelta al partido y acabaron imponiéndose por 21 tras dominar la segunda mitad con un parcial de 35-73.

Wembanyama regresó al equipo después de perderse el tercer partido al entrar en el protocolo de conmociones cerebrales de la NBA, tras una dura caída sufrida en el segundo encuentro.

El pívot francés firmó un doble-doble con 27 puntos y 11 rebotes, a los que añadió siete tapones, cuatro robos y tres asistencias. En los minutos que estuvo en pista, los Spurs dominaron con un +28.

Los Blazers se adueñaron del primer tiempo hasta irse al descanso 58-41, una ventaja de 17 puntos con la que pretendían igualar a dos la eliminatoria con los Spurs. Nunca esta temporada los Spurs se habían ido a vestuarios con solo 41 puntos.

Pero Mitch Johnson, finalista a entrenador del año, aprovechó el descanso para darle la vuelta al partido.

Los Spurs arrancaron con un parcial de 0-13 y en poco más de medio cuarto hicieron trizas la ventaja de los Blazers, empatando el partido 62-62 con una canasta de Devin Vassell, que segundos después repetiría para poner a San Antonio por delante.

El tercer cuarto terminó 74-74, pero los Spurs salieron al último con la misma hambre y no tardaron en ponerse primero a diez (77-87) y después a veinte (81-101).

San Antonio culminó así una remontada aún más épica que la del tercer partido, el pasado viernes, cuando levantó 15 puntos en contra para acabar imponiéndose de 12.

Los Spurs dominaron los puntos en la pintura (52 a 38), en transición (17 a 3) y tras pérdidas (29 a 18).

Además de los 27 de Wembanyama, De'Aaron Fox anotó 28 puntos y Stephon Castle 16.

Para los Blazers, Deni Avdija terminó con 26 puntos, Jrue Holiday con 20 y Jerami Grant con 17. Scoot Henderson, autor de 52 puntos entre los dos últimos partidos, hoy se quedó en blanco.

Spurs y Blazers se volverán a enfrentar este martes en San Antonio, en el quinto y posible último partido de la serie. EFE

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