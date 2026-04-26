El espectáculo de fuegos artificiales 'Entre Claveles' cierra la Feria de Abril de Sevilla

Sevilla, 27 abr (EFE).- El tradicional espectáculo de fuegos artificiales, titulado este año 'Entre Claveles', ha puesto esta medianoche el broche de oro a la Feria de Abril de Sevilla, que a lo largo de esta última semana ha llenado con millones de visitas el Real ubicado en el barrio de Los Remedios y su millar de casetas.

El espectáculo de Pirotecnia Zaragozana ha tenido una duración aproximada de unos 15 minutos y ha contado con 16 conjuntos, 5.750 unidades de disparos y cerca de 360 kilogramos de pólvora, según la información facilitada por el Ayuntamiento de la capital andaluza.

Los fuegos artificiales han sido lanzados desde el muelle de la dársena del Guadalquivir, junto al paseo de Las Delicias, y han podido ser seguidos desde ambos lados del río y especialmente en los puentes históricos que cruzan la ciudad como el de Triana.

Este espectáculo pirotécnico marca el final de una semana festiva y coincide además con el apagado de la portada y los tradicionales farolillos del Real, como se conoce al recinto ferial, que afrontará a partir de las próximas horas el desmontaje completo de una ciudad efímera.

El Consistorio ha informado de que este año, por primera vez, se ha reorganizado el plan de desmontaje para devolver a la normalidad el tráfico a las 6:30 horas, con lo que se garantiza la reordenación habitual este mismo lunes a primera hora.

Balance de feria

En su último balance, el Ayuntamiento de Sevilla ha informado este domingo de que desde el conocido como 'Lunes del Pescaíto' al sábado, solo la empresa municipal de autobuses urbanos (Tussam) ha transportado hasta el recinto ferial a más de 1,23 millones de viajeros, un 5,9 % más que en el mismo periodo del año pasado, a los que hay que sumar quienes se desplazan a pie y en otros medios de transportes como el metro.

Entre las incidencias más destacadas de la feria que ha concluido este domingo se encuentran dos presuntas agresiones sexuales contra dos mujeres que han supuesto la detención de dos hombres, uno de ellos esta pasada madrugada y el otro en la del miércoles.

También destaca el accidente ocurrido este viernes en una atracción de la denominada Calle del Infierno en la que resultaron heridas de carácter leve cuatro personas y que, ese mismo día, voluntarios de Protección Civil salvaran la vida de un niño de un año que sufrió un episodio de asfixia en una caseta.

Además, el lunes fue detenido por la Policía Local un menor por una agresión con arma blanca contra un hombre de 32 años. EFE

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