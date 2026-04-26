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Jodar alarga su sueño

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Santiago Aparicio

Madrid, 28 abr (EFE).- El sueño de Rafa Jódar en el Masters 1000 de Madrid atravesó la primera semana que culminó con otra victoria de mérito, ante uno de los jugadores jóvenes más talentosos del circuito, el brasileño Joao Fonseca, al que ganó por 7-6(4), 4-6 y 6-1 para alcanzar, por primera vez, los octavos de final de un evento de este rango.

Da pasos de gigante el madrileño en cada puesta en escena. A su primer título, semanas atrás en Marrakech, un torneo de categoría 250, siguieron las semifinales de Barcelona, de nivel 500. Ahora, en Masters 1000 ya ha mejorado su mejor registro, el que logró en dos horas y ocho minutos con la tercera ronda. Ya está en octavos.

Espera el checo Vit Kopriva en puertas de unos cuartos de final donde avista Jannik Sinner, el desafío más anhelado.

La progresión del madrileño que por primera vez ganó a un top ten hace cuarenta y ocho horas, el australiano Alex de Miñaur, va al ritmo de su escalada en el ránking. Hace apenas un año, el madrileño ocupaba el nº 911 mundial, pero ya dio un salto tremendo en 2025 tras un breve paso por el tenis universitario estadounidense y el circuito challenger, especialmente con tres títulos que le auparon al 168º puesto a final del curso.

Se adentró entre los cien mejores y después de Barcelona ya estaba el 42. En menos de un mes atravesó casi sesenta puestos. Y es que es meteórico el desempeño de Jódar que desquició a Fonseca en el duelo entre los dos adolescentes con más repercusión de la actualidad.

El brasileño, con más estabilidad en el circuito profesional y más experiencia, hizo añicos su raqueta cuando perdió por primera vez su saque en el tercer set, en la manga definitiva. Y es que había remado mucho para equilibrar un partido que se le puso cuesta arriba ante el desparpajo del español. Evitó que Jodar, el primero que logró una rotura en el partido, en el primer set, se marchara en el marcador y volvió el equilibrio que permaneció hasta el tie break.

En el desempate abrió brecha Jódar y a pesar de la reacción de Fonseca no llegó a ganar el set que se llevó el madrileño, con ventaja en la pista central de la Caja Mágica

Pero emergió Fonseca. Mejor en el segundo set rompió de entrada y mantuvo su renta. Igualó el partido que se fue a la manga final donde Jódar aceleró. Se desquició el brasileño que se encontró con un 5-0 insalvable.

El madrileño, que se llevó el intercambio de golpes en el duelo de la juventud, entre los dos jóvenes de moda elevó sus registros en tierra a once victorias. Solo una derrota en ese tiempo, la de Arthur Fils en la semifinal de Barcelona.

Asciende al número 34 Jódar que alcanzó sus primeros octavos de una Masters 1000 y se erigió en el tercer jugador nacido en el 2006 en lograrlo junto a Fonseca y Landaluce.

El octavo adolescente en alcanzar los octavos de final en la historia del Mutua Madrid Open, a la altura de jugadores como Rafael Nadal, Novak Djokovic, Andy Murray, Juan Martín del Potro, Denis Shapovalov, Carlos Alcaraz y Jakub Mensik se medirá en octavos al checo Vit Kopriva que se impuso al francés Arthur Rinderknech que se retiró con empate a un set.

Si supera octavos, Sinner aguarda en cuartos. Jodar alargó su sueño en Madrid, se llevó el duelo en el que por segunda vez dos jugadores nacidos en 2006 o después se enfrentan en un partido del ATP Tour o de Grand Slam*, después de que Jodar (2006) derrotara a Sakamoto (2006) en la primera ronda del Abierto de Australia a principios de esta temporada. El futuro es suyo. EFE

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