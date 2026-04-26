Liñán y Cortés, bronce en la final de saltos sincronizados de trampolín de 3 metros

Redacción deportes, 26 abr (EFE).- Los saltadores españoles Max Liñán y Juan Pablo Cortés elevaron a cinco el total de medallas conquistadas por la delegación española en los Campeonatos de Italia Open disputados en Turín, tras colgarse este domingo el bronce en la final de saltos sincronizados desde el trampolín de 3 metros.

Liñán y Cortes, que contabilizaron un total de 358,11 puntos, se quedaron a más de cincuenta unidades de los italianos Lorenzo Marsaglia y Giovanni Tocci, medalla de plata en los Mundiales de Doha 2024 y vigentes subcampeones continentales, que lograron la plata con una nota de 410,55 puntos.

Más lejos quedó la pareja española de los ganadores, los también transalpinos Matteo Santoro y Stefano Belotti, que se alzaron con la victoria con un total de 432,15 unidades.

Un bronce que sumar a las dos platas logradas por Ana Carvajal -Plataforma 10 metros- y Jorge Rodríguez -Plataforma 10 metros- y los dos bronces logrados por Valeria Antolino -Plataforma 10 metros- y el propio Juan Pablo Cortés en la final de trampolín de 3 metros. EFE