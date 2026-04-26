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Nelly Korda gana su segundo Chevron y su tercer 'major'

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Chicago (EE.UU.), 26 abr (EFE).- La estadounidense Nelly Korda logró este domingo su tercer título en un 'major' femenino de golf al ganar por segunda vez en su carrera el The Chevron Championship, disputado desde el jueves en el Memorial Park Golf Course de Houston, Texas (EE.UU.).

Korda, de 27 años, hija del extenista checo Petr y hermana de la también golfista Jessica y del tenista Sebastian, se impuso en The Chevron, primer grande del curso, con 267 golpes totales (18 bajo par) y cuatro rondas de 65, 65, 70 y 66 impactos.

La número 2 mundial, que ganó su primer grande en el Women's PGA de 2021 y el segundo en el The Chevron de 2024, aventajó en cinco impactos a la china Ruoning Yin y la tailandesa Patty Tavatanakit.

La también china Yan Liu y la surcoreana Ina Yoon acabaron en la tercera posición con un acumulado de doce bajo par.

El de este domingo es el vigésimo segundo título profesional de Nelly Korda y el decimoséptimo en el circuito de la LPGA.

"Fue un fin de semana complicado, tener esa ventaja es muy complicado mentalmente, pero tengo mucho apoyo, una gran familia, un gran 'caddy' y estoy feliz por haberlo conseguido", dijo Korda al acabar el torneo.

"Quería ganar este trofeo para demostrar a los chicos en casa que está bien fallar algún 'putt', y que puedes ganar igualmente un 'grande'", añadió.

Entre las españolas, la mejor fue la pamplonesa Carlota Ciganda, decimoquinta con -4 en el total y cuatro tarjetas de 71, 73, 71 y 69.

Julia López acabó con +1 y Andrea Revuelta y Paula Martín, ambas amateurs, con +4. Carla Tejedo no pasó el corte. EFE

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