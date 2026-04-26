Giráldez: "El Villarreal ha hecho más para ganar el partido"

Vila-real (Castellón), 26 abr (EFE).- El entrenador del Celta de Vigo, Claudio Giráldez, admitió este domingo, tras la derrota de su equipo (2-1), que el Villarreal "ha hecho más para ganar el partido", si bien destacó que su equipo "compitió en todo momento".

"Ha pasado más lo que ellos querían que pasara que lo que pretendíamos nosotros", dijo el preparador gallego, que lamentó que a su equipo le penalizara en el primer gol un mal arranque del partido.

"Nos está saliendo cruz en todas las situaciones pequeñas. Es difícil empezar mal contra el primero o el tercer clasificado. Tampoco hemos salido bien tras el descanso", señaló.

Giráldez afirmó que el gol en contra provocó que su equipo tuviera "muchos errores técnicos en la primera parte", si bien valoró que, con el paso de los minutos, el Celta "mejoró y tuvo momentos buenos".

"Los dos equipos hemos estado mejor en la faceta ofensiva. Nos vamos fastidiados. Hemos tenido opciones de empatar, pero más con el corazón que con el juego. Hay que pensar en los cinco partidos que quedan", argumentó.

El técnico desveló que en la acción del segundo gol su equipo pensó que la falta era a su favor y no quiso polemizar sobre la actuación del colegiado, al que auguró un gran futuro en Primera.

"Quedan cinco partidos y tenemos que mantener las cosas que hemos hecho bien y corregir las que no. Debemos conseguir un resultado positivo que nos dé confianza", finalizó. EFE

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