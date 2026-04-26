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Corinthians y Gremio ganan y devuelven al Santos de Neymar a la zona de descenso

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São Paulo, 26 abr (EFE).- Corinthians y Gremio vencieron este domingo con lo justo en casa a Vasco da Gama y Coritiba, respectivamente, y devolvieron al Santos de Neymar a los puestos de descenso, en la decimotercera jornada del Campeonato Brasileño.

En la reedición de la final de la Copa de Brasil 2025, Corinthians hizo todo un ejercicio de resistencia para aguantar un 1-0 con un hombre menos durante toda la segunda mitad, tras la expulsión del joven centrocampista André por una entrada temeraria por detrás.

Antes, el carrilero Matheus Bidu aprovechó en el minuto 38 una asistencia de espuela maravillosa del volante argentino Rodrigo Garro para poner al conjunto paulista por delante.

Tres puntos vitales para salir de la zona de descenso a la segunda división, a la que vuelve un Santos que, sin Neymar ni Gabigol, dejó escapar dos goles de ventaja y terminó empatando en la cancha del Bahía el sábado.

La semana se le puede hacer muy larga al club de Pelé, pues al mal momento deportivo se le junta una nueva polémica protagonizada por Neymar, quien hoy se ausentó del entrenamiento sin dar explicaciones, según la prensa brasileña.

Otro grande que también se alejó este domingo de los puestos de peligro es el Gremio, que superó, también por la mínima, al Coritiba en Porto Alegre (1-0).

El Tricolor Gaúcho sí aprovechó su superioridad numérica y cimentó su triunfo con el tanto del joven mediapunta Gabriel Mec. El conjunto curitibano acabó el encuentro con dos jugadores menos.

El lateral Bruno Melo se marchó a las duchas en el minuto 30 y el zaguero Jacy tuvo el mismo destino en el tiempo de descuento.

Con las victorias de Corinthians y Gremio, Santos, Mirassol, Remo y Chapecoense dormirán esta semana en la zona de descenso independientemente del resto de resultados de la jornada. EFE

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