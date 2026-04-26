Carreño y Cervantes, eliminados en dobles en primera ronda

Madrid, 26 abr (EFE).- Los españoles Pablo Carreño e Íñigo Cervantes fueron eliminados en la primera ronda del torneo de dobles del Masters 1000 de Madrid derrotados por el dueto francés formado por Theo Arribage y Albano Olivetti por 7-6(5) y 6-3.

En noventa minutos el cuadro galo superó al español, invitados de la organización y jugarán en segunda ronda contra el equipo formado por el finlandés Harri Geliovaara y el británico Henry Patten que batieron al chileno Alejandro Tabilo y el estadounidense Learner Tien por 7-5 y 7-5.

El tenis español se ha quedado sin representación en el torneo de dobles. Previamente, los vigentes campeones perdieron ante los monegascos Romain Arneodo y Valentin Vacherot. EFE