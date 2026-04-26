0-0. El Racing de Santander se deja dos puntos en Ceuta en su carrera hacia Primera

Rafael Peña

Ceuta, 26 abr (EFE).- El Racing de Santander se ha dejado esta noche dos puntos en Ceuta al no ser capaz de materializar ninguna de las muchas opciones que tuvo a lo largo de un partido donde se le anularon tres goles y en el que los locales no tiraron entre los tres palos durante los noventa minutos pero se llevaron un punto que les supo a gloria.

Los dos equipos encaraban el partido con miras muy distintas ya que los ceutíes lo hacían con la intención de seguir sumando puntos para asegurar matemáticamente la permanencia mientras que el Racing lo hacía con la idea de afianzar su liderato y mantener la ventaja sobre sus más directos perseguidores en su posición de ascenso directo.

El encuentro, además, emparejaba a dos conjuntos que la única vez que se vieron las caras fue el 2 de noviembre de 1.980 cuando los cántabros ganaban por 0-1 en el Alfonso Murube con un gol de Amarilla en la única ocasión que el equipo ceutí había militado en Segunda.

El entrenador local José Juan Romero introdujo hasta cuatro cambios en la alineación dando la titularidad a Matos, Campaña, Rubén Díez y Kuki Zalazar en lugar de Redru, Yago, Capa y Konrad. Por su parte, el técnico racinguista José Alberto López sólo movió una ficha con la entrada del lateral Mantilla en lugar del sancionado Sangalli.

El primer tiempo comenzó con un gran susto para los locales al marcar a los siete minutos el georgiano Guliashvili, pero ser anulado el tanto después de consultar el árbitro con el VAR. Aún así, el gol que no subió al marcador era reflejo del mayor dominio ejercido por el líder ante un Ceuta replegado y sometido.

Una mano salvadora de Guille Vallejo evitó el 0-1 a los veinticinco minutos tras un disparo desde cerca de Guliashvili. Siete minutos después fue Andrés Martín, desde la frontal, el que puso a pruebas al cancerbero local que sostuvo a su equipo en una primera mitad de claro y único color verde.

Tras el repaso sin goles del Racing en el primer periodo, la reanudación siguió la misma tónica. A los diez minutos un cabezazo de Guliashvili volvía a poner por delante a los visitantes pero el colegiado anulaba el tanto por fuera de juego a instancias del VAR.

El asedio visitante siguió con un remate al palo de Canales en el minuto 61 y un disparo de Andrés Martín en el 64 que desvió el salvador Guille. El Racing lo intentó una y otra vez ante un Ceuta que aguantaba el temporal y que vio como su portero salvaba otro remate de Andrés Martín a un minuto para el final.

En el descuento Suleiman mandaba el balón al fondo de las mallas pero en fuera de juego en lo que fue la última opción.

- Ficha técnica:

0 - AD Ceuta: Guille Vallejo; Aisar, Matos (Redru, min. 91), Carlos Hernández, Bodiger; Marino, Campaña (Konrad, min. 46), Rubén Díez (Bassinga, min. 54), Anuar (Youness, min. 54); Kuki Zalazar (Kuki Zalazar, min. 67) y Marcos Fernández.

0 – Racing de Santander: Eriksson; Mantilla (Pablo Ramón, min. 66), Hernando, Castro, Salinas; Maguette (Damián, min. 75), Puerta, Iñigo Vicente, Canales (Suleiman, min. 87): Andrés Martín y Guliashvili (Villalibre, min. 75).

Árbitro: Eder Mallo Fernández (Comité castellano-leonés). Amonestó con tarjetas amarillas a los locales Rubén Díez (m. 18), Aisar (m. 46) y Marino (m. 80) así como a los racinguistas Salinas (m. 2), Castro (m. 21) y Canales (m. 78) así como al entrenador José Alberto López (m. 93), además de expulsar a un integrante del banquillo del Racing.

Incidencias: Partido correspondiente a la trigésimo séptima jornada de LaLiga Hypermotion disputado en el estadio Alfonso Murube con la asistencia de 5.147 aficionados. Se guardó un minuto de silencio en memoria de Sergio García, socio y trabajador del club ceutí. EFE