1-1. Elye Wahi, de penalti, pone tablas en el derbi que frustra al Marsella

Redacción deportes, 26 abr (EFE).- Un penalti en el tramo final, cometido por Tadjidine Mmadi y transformado por Elye Wahi dio el empate al Niza en el derbi del Mediterráneo (1-1), disputado en el estadio Velodrome que frustra las aspiraciones del Marsella, cada vez más alejado de la zona Champions.

El cuadro del senegalés Habib Beye no sale del bache. Lleva solo un partido ganado de los cinco jugadores recientemente. La igualada es insuficiente para el cuadro marsellés que se distancia del resto de aspirantes que en la jornada sacaron adelante sus compromisos.

El partido se rompió ala hora de juego, cuando un centro del nigeriano Tochukwu Nnadi desde la derecha hacia el punto de penalti fue rematado en plancha por Pierre Emile Hojbjerg.

Pero cuando parecía que el Marsella tenía el triunfo amarrado llegó la acción de Mmadi que pisó a Jojathan Clauss dentro del área. Wahi no falló el penalti y dio un punto al Niza.

El Marsella se queda sexto, a tres puntos del Rennes, quinto y a cuatro de la zona de Liga de Campeones que marcan el Lyon y el Lille, tercero y cuarto. Para el Niza es un alivio. Cuarto por la cola, marca la permanencia, está a cinco del Auxerre, antepenúltimo, en promoción. EFE