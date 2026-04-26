El Arsenal presiona al City, el PSG avista el título y el Inter aún aguarda el alirón

Iñaki Dufour

Madrid, 26 abr (EFE).- El Arsenal recuperó el liderato de la ‘Premier’ y trasladó la presión al Manchester City, tres puntos por detrás con un partido menos y clasificado este sábado para la final de la Copa de Inglaterra; el París Saint Germain ya avista el título en Francia y el Inter aguarda el alirón en Italia.

El equipo de Mikel Arteta reivindicó sus posibilidades, respondió a las dos derrotas seguidas y retornó a la cima con matices, mientras asoma el Atlético de Madrid en las semifinales de la Liga de Campeones, que comienzan este miércoles en el estadio Metropolitano, y sostiene el pulso tan equilibrado como inesperado con el City, ahora con tres puntos de ventaja para los ‘Gunners’ a falta del duelo del conjunto celeste.

Su 1-0 al Newcastle fue un alivio para el Arsenal, cuando se siente más en peligro la ‘Premier’, después de perder la final de la Copa de la Liga contra el City y ser eliminado de los cuartos de final de la Copa de Inglaterra por el Southampton. El gol de Eberechi Eze en el minuto 9 fue suficiente para apuntarse un triunfo esencial. Quedan cuatro jornadas.

Al City, cinco. No jugó este fin de semana. Su compromiso fue en la Copa de Inglaterra en Wembley, en las semifinales, el sábado, cuando se impuso por 2-1 al Southampton con los goles en el tramo final de Jeremy Doku y Nico González para alcanzar la final que lo medirá con el Chelsea, vencedor el domingo por 1-0 frente al Leeds United, gracias a un gol de Enzo Fernández. El duelo por el título será el 16 de mayo en el mismo escenario.

A la vez, más allá del pulso Arsenal-City, las plazas de la Liga de Campeones ya están casi definidas para el Manchester United, que recibe este lunes al Brentford; el Liverpool, que doblegó 3-1 al Crystal Palace con el primer gol de 2026 de Alexander Isak tras superar su lesión; y el Aston Villa, pese a su derrota 1-0 con el Fulham. Los tres tienen ocho puntos de renta sobre el Brighton, sexto, tras vencer cuatro de sus últimos cinco choques.

Por abajo, ya están descendidos tanto el Wolwerhampton como el Burnley. Queda un puesto a la división inferior, con el Tottenham de momento en ese lugar. Ni siquiera su triunfo contra el colista por 0-1, con el gol de Joao Palhinha en el minuto 82, alivia su situación límite, dos puntos por detrás del West Ham y a cinco del Nottingham Forest.

A falta de doce puntos, la liga francesa ya parece del París Saint-Germain y sus seis puntos de renta sobre el Lens, aunque quede un duelo directo entre los dos. Mientras que el líder goleó por 0-3 al Angers, con los tantos de Kang-in Lee, Senny Mayulu y Lucas Beraldo, entre las rotaciones y el foco en el Bayern Múnich en la Liga de Campeones, el Lens niveló un 3-0 en contra con el Brest. Sólo ha ganado uno de sus últimos tres duelos. Y eso penaliza.

Las dos primeras posiciones serán para ellos. Las dos son directas a la Liga de Campeones. La tercera, que también establece una vía sin rondas previas a la máxima competición continental, está en disputa, igual que la cuarta, que sí exige alguna ronda de clasificación.

El Lyon, ganador por 3-2 contra el Auxerre y repuesto con tres triunfos seguidos, es tercero, con 57 puntos; los mismos que el Lille, cuarto y vencedor por 0-1 contra el París FC, y uno más que el Rennes, quinto tras imponerse 2-1 al Nantes para sumar cuatro victorias seguidas. El Marsella es sexto, con 53 puntos, tras empatar con el Niza (1-1).

Es cuestión de tiempo la resolución del ‘Scudetto’ en Italia. Será para el Inter, cuyo alirón, sin embargo, aún es una expectativa. No un hecho. La victoria del Nápoles el viernes contra el Cremonese, con un 4-0 y el reencuentro con el gol de Kevin de Bruyne, ya le transmitió que no sería todavía este fin de semana. Después, el Inter empató con el Torino (2-2).

El líder no ganó, aunque mandó por 0-2 en el marcador en Turín. Los goles de Marcus Thuram, autor de cinco tantos en las últimas cinco citas, y Yann Bisseck pusieron a su equipo dos goles por delante, pero Gio Simeone, en el 70, y Nikola Vlasic, de penalti en el 79, frustraron el triunfo del Inter, aún con diez puntos de ventaja en el liderato de la tabla.

Al Milan, tercero, lo aventaja ya en doce, porque el conjunto ‘rossonero’ mantuvo su irregularidad. Ha ganado sólo uno de sus últimos cuatro choques. Este domingo igualó sin goles con el Juventus, cuarto, camino los dos de la próxima edición de la Liga de Campeones.

A tres puntos de la cuarta posición está el Como, que reencontró el triunfo después de tres jornadas. Su 0-2 en Génova mantiene viva su ilusión por la Liga de Campeones, pero, a la espera de si es capaz de alcanzar la cuarta plaza, ya tiene casi segura la Liga Europa o la Liga Conferencia. Su competidor por una u otra es el Roma, que también venció por 0-2, en su caso contra el Bolonia.

Ya es campeón desde la pasada jornada el Bayern Múnich, que fue irreductible de nuevo. Ni siquiera la proximidad de su intensa eliminatoria de las semifinales de la Liga de Campeones contra el PSG conllevó derrota para el equipo bávaro en su competición nacional. Finalista ya de la Copa de Alemania el miércoles, este sábado levantó un 3-0.

El Mainz le marcó tres goles en el primer tiempo. Una victoria seguramente contra cualquier otro rival en cualquier otro escenario fue una derrota con el Bayern Múnich, que se sobrepuso a un marcador tan adverso, entraron Harry Kane y Michael Olise al descanso (después, Jamal Musiala) y venció por 3-4, con cuatro goles en media hora: uno de Nico Jackson, otro de OIise, uno más de Musiala y el definitivo, en el 83, de Harry Kane.

Decidido el título, en Alemania queda la competencia por las restantes tres plazas (o cuatro, si obtiene una extra vía competiciones europeas) de la Liga de Campeones. El Dortmund, que goleó al Friburgo (4-0), la tiene hecha; el Leipzig va camino de ella, tras imponerse por 3-1 al Unión Berlín con su quinto triunfo seguido; y el Hoffenheim -logró un 1-2 en Hamburgo-, el Stuttgart -empatado en casa por el Werder Bremen- y el Bayer Leverkusen -ganador 1-2 en Colona-, compiten por la cuarta, en un margen de dos puntos. EFE