Bendodo insta al PSOE a pedir perdón a los malagueños por "la chapuza" del AVE

Málaga, 25 abr (EFE).- El vicesecretario de Política Autonómica y Municipal y Análisis Electoral del PP, Elías Bendodo, ha instado este sábado al PSOE a aprovechar el inicio de la campaña electoral, que coincide con la reapertura parcial de la conexión por alta velocidad con Madrid, para que "pidan perdón a los malagueños por la chapuza ocasionada con el AVE".

En declaraciones a los periodistas en Málaga, acompañado por el alcalde de la ciudad, Francisco de la Torre, y la candidata a las elecciones autonómicas por la provincia Carolina España, Bendodo ha denunciado los "tintes electoralistas" de la reapertura parcial de la conexión por alta velocidad con Madrid tras cuatro fechas distintas dadas por Adif.

Bendodo ha insistido en que la reapertura de la conexión por alta velocidad con Madrid es "parcial" ya que las frecuencias "bajarán hasta un 40 por ciento" y ha subrayado que no se recuperará la normalidad "hasta final de año".

"En tres meses han demostrado su incompetencia para reparar el talud de Álora. Este es una AVE incompleto, esta no es la alta velocidad que conocemos", ha manifestado el dirigente popular, quien ha recordado que los socialistas en el Congreso "votaron en contra de las medidas propuestas" por el PP para paliar los "efectos de la desconexión", como ayudas a los sectores afectados, soluciones provisionales para evitar el trasbordo en autobús o la eliminación del peaje de la Costa del Sol y las Pedrizas.

Por otro lado, Bendodo ha mostrado su apoyo a la formación provincial y ha remarcado que el PP de Málaga "va a estar a la altura de unas elecciones andaluzas cruciales" para esta comunidad, si bien ha pedido "prudencia" y ha insistido en que "hay que pelear la mayoría absoluta hasta el último balón".

En este sentido, ha señalado que el proyecto del candidato del PP a la reelección, Juanma Moreno, "es el único que puede ganar las elecciones" y ha considerado que la "hoja de servicios" de la candidata socialista, María Jesús Montero, es la de "no aprobar unos presupuestos en esta legislatura, 100 subidas de impuestos y un reguero de corrupción que alcanza a sus principales personas de confianza". EFE