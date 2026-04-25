Gernika homenajea a los "gudaris" que salvaron vidas durante el bombardeo

Bilbao, 25 abr (EFE).- La villa de Gernika ha homenajeado este sábado a los "gudaris" vascos que arriesgaron sus vidas para ayudar a la población durante el bombardeo que asoló esta localidad el 26 de abril de 1937.

"Los tenemos en nuestro recuerdo y estarán siempre en la memoria histórica de Gernika", ha dicho hoy el alcalde, José María Gorroño, tras una ofrenda floral llevada a cabo durante el acto de reconocimiento a estos combatientes, que ha tenido lugar en la víspera del 89 aniversario del ataque aéreo perpetrado sobre esta localidad.

En el acto, en el que han participado víctimas del bombardeo perpetrado por la Legión Cóndor alemana y la Avión Legionaria italiana, el primer edil ha elogiado el esfuerzo de estos soldados vascos, que durante el ataque trabajaron "llevando heridos al hospital, sacando personas de entre los escombros, protegiendo y arriesgando sus vidas".

Además, el Ayuntamiento ha homenajeado también a quien fuera alcalde de Gernika durante el bombardeo, José de Labauria, de quien Gorroño ha destacado que estará siempre "en la memoria" de esta villa, por su labor en favor de la población.

Dentro también de los actos de aniversario del bombardeo, que celebrarán mañana su jornada principal, Gernika ha inaugurado este sábado la exposición titulada "Creatividad por los Derechos Humanos: los carteles políticos".

La muestra, que podrá verse en la sala Jai Alai, exhibe carteles en los que los artistas expresan sus propias reflexiones sobre la necesidad de esforzarse por la paz y acabar con los conflictos armados. EFE

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