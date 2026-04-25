Ricky Rubio vuelve a Lugo 20 años después

Lugo, 25 abr (EFE).- El regreso de Ricky Rubio al Pazo Provincial dos Deportes marca el duelo que este domingo protagonizan el Río Breogán y el Asisa Joventut en Lugo, donde el estadounidense Jordan Walker, fichado para suplir la baja del lesionado DeWayne Russell, se estrenará con la camiseta celeste.

La leyenda de la ‘Penya’ solo jugó una vez en el pabellón del Breogán. Fue hace más de 20 años. Aquel 14 de enero de 2006, Aíto García Reneses, entonces técnico del Joventut, dio casi diez minutos a la emergente perla de la cantera verdinegra, de tan solo 15 años y un par de meses.

El descenso del Breogán a LEB Oro y la posterior marcha del internacional español a la NBA evitaron que los aficionados lucenses pudiesen disfrutar en su casa del talento del base catalán.

Tras una exitosa carrera en la NBA, donde defendió las camisetas de Minnesota Timberwolves, Utah Jazz, Phoenix Suns y Cleveland, en febrero de 2024 regresó a la ACB para jugar con el Barça, con el que sufrió la histórica victoria del Breogán de Veljko Mrsic en el Palau Blaugrana.

El reencuentro de Ricky Rubio con el Pazo, por tanto, será mañana. El base es una pieza fundamental en el equipo de Daniel Miret y seguro que tendrá muchos más minutos que en la campaña de su estreno en la ACB.

“Hay mucha gente que va a venir al partido pensando en venir a ver a Ricky”, apuntó Luis Casimiro, a quien le preocupa que el veterano base consiga “marcar el ritmo del partido”.

La otra batalla del encuentro, avisa el técnico breoganista, estará en la pintura, donde sus interiores intentarán aprovechar la ausencia del croata Ante Tomic, uno de los jugadores que más daño ha hecho al equipo lucense desde su último ascenso.

Los locales, con la permanencia asegurada tras asaltar la pista del San Pablo Burgos, buscarán un triunfo que le permita soñar con jugar en Europa la próxima temporada.

Pero el reto es mayúsculo: enfrente tendrá a un rival que no puede tropezar más en su persecución de la cuarta plaza que otorga el factor cancha en el playoff por el título, ahora en poder de un Baskonia que le aventaja en dos triunfos pero al que le tiene ganado el ‘basket-average’.

Este encuentro, correspondiente a la jornada 28 de la liga Endesa, comenzará a las 12.00 horas y será dirigido por los colegiados Jordi Aliaga, Juan de Dios Oyón y Rubén Sánchez Mohedas. EFE

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