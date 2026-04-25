Míchel: "Hasta el 2-0 nos ha faltado alma y determinación"

Valencia, 25 abr (EFE).- El entrenador del Girona, Míchel Sánchez, señaló en la rueda de prensa posterior a la derrota de su equipo ante el Valencia en Mestalla (2-1) que hasta que no se vieron dos goles abajo, su equipo estuvo falto de agresividad y determinación.

"No hemos hecho un buen partido en los primeros 60 minutos. Hemos controlado la pelota pero no el partido. Ha sido un error mío porque he puesto un once para quitarle el balón al Valencia pero también para ir hacia delante y no lo hemos hecho y eso les ha dado energía, porque en cuanto robaban tenían espacios", explicó.

"Hasta el 2-0 nos ha faltado alma y determinación, luego la hemos tenido y con los cambios hemos ganado esa agresividad. A lo mejor, por ocasiones claras, hemos podido empatar, pero no me han gustado los primeros 60 minutos, el Valencia no tenía el balón pero a la contra ellos nos daban sensación de que nos podían hacer daño", continuó,

El técnico comentó que tras la derrota de la pasada jornada contra el Betis le dijo a los jugadores: "necesitamos estar juntos, hacer mejor al compañero, ser un equipo más que nunca. Necesitamos un poco de agresividad que hoy no hemos tenido".

"Yo tenía la sensación de que el partido de hoy era muy importante y no sé si todo el mundo lo tenía claro. Necesitamos estar juntos, que Montilivi esté como hoy ha estado Mestalla, apoyando a su equipo hasta el final. Hay que ganar partidos, porque si no, nos tocará sufrir", concluyó. EFE