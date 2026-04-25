Melilla exige soluciones "urgentes" al Gobierno tras una oleada de cancelaciones aéreas

El Gobierno de Melilla ha reclamado al Ejecutivo central la adopción inmediata de medidas estructurales para garantizar la conectividad aérea de la ciudad, tras una semana marcada por continuas cancelaciones de vuelos, que han alcanzado una veintena solo este viernes.

El vicepresidente primero del Ejecutivo melillense y consejero de Turismo, Miguel Marín (PP), ha señalado directamente como responsables de esta situación al Gobierno de la Nación y a la Delegación del Gobierno en la ciudad. "¿Para cuándo una solución? Dejen de mirar para otro lado y de tratar a los melillenses como ciudadanos de segunda", ha manifestado.

Entre las demandas prioritarias, el Gobierno local insiste en "la implantación de un sistema de aproximación que permita operar en condiciones de baja visibilidad, la ampliación de la pista del aeropuerto y la declaración de Obligación de Servicio Público (OSP) que garantice precios asequibles y la disponibilidad de aviones de reserva en caso de incidencias técnicas".

Miguel Marín ha criticado la falta de avances tras años de reivindicaciones y ha cuestionado la gestión de la Delegación del Gobierno que dirige Sabrina Moh: "¿Cuándo va a hacer algo por el transporte aéreo después de ocho años en el cargo?", ha preguntado.

Las cancelaciones registradas el viernes han afectado a conexiones con Málaga, Madrid, Almería, Sevilla y Granada, "generando importantes trastornos a pasajeros y empresas". Desde el Ejecutivo autonómico, a través de Miguel Marín, califican la situación de "insostenible e inadmisible", alertando de las consecuencias económicas y del impacto negativo sobre el turismo.