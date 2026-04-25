La Euroliga deja en evidencia las carencias de un Barça en declive

Barcelona, 25 abr (EFE).- No por esperada, la ausencia del Barça en los cuartos de final de la Euroliga, tras caer en el 'play in' frente al Mónaco (79-70), deja en evidencia las carencias de un proyecto en declive desde la temporada 2023-24.

El equipo catalán no estará entre los ocho mejores de Europa por primera vez desde el curso 2017-18, siendo la cuarta vez en la historia del club que no podrá luchar por clasificarse para la Final a Cuatro de la competición continental (2005, 2007, 2018 y 2026).

Si se analizan las decisiones que se han tomado en los despachos en los últimos tres cursos, muy condicionadas por las estrictas normas de ‘fair play’ financiero del equipo de fútbol que afectan a las secciones, la última decepción europea no es fruto de la casualidad.

Las estrecheces económicas han obligado a la junta directiva a reducir el presupuesto de la sección, lo que ha tenido un impacto directo en la confección de las plantillas.

Año a año, el Barça ha ido perdiendo piezas de calidad de su fondo de armario, algo imprescindible en temporadas con cada vez más partidos de exigencia máxima.

Sin embargo, algunas decisiones en la planificación deportiva, como la apuesta por el pívot Willy Hernangómez -una de las fichas más elevadas de la plantilla que no ha tenido el rendimiento esperado- o los fichajes de jugadores talentosos pero muy veteranos, no han ayudado al Barça a mantenerse en la élite europea.

Esta temporada, además, las lesiones han diezmado el rendimiento de unos jugadores a los que les ha faltado gasolina para competir de tú a tú contra rivales muy físicos.

Pese a las bajas constantes, la entidad no ha apuntalado la plantilla con algún fichaje, una decisión que ha generado cierta frustración al técnico Xavi Pascual, que en noviembre relevó a Joan Peñarroya.

El preparador de Gavà, con contrato hasta 2028, quiere un proyecto deportivo que le permita aspirar a todo.

Quizá, por ello, a principios de abril dejó en el aire su continuidad más allá del 30 de junio. "En verano, cuando termine la temporada, será el momento de hablar, de pensar, de analizar, de ver dónde estamos, dónde estaremos y si estaremos", afirmó el técnico el 8 de abril después de una dura derrota frente al Panathinaikos.

Desde ese día, Pascual ha mantenido un perfil más bajo en sus declaraciones públicas. Anoche, tras la eliminación en Mónaco, valoró que en los últimos meses a su equipo le han pasado "muchísimas cosas".

"Siempre hemos ido a remolque, nos hemos tenido que reinventar muchas veces, físicamente hemos caído muchas veces por las lesiones y hemos entrado en la recta final con problemas", resumió.

Tras poner punto final a la competición europea con un balance en la fase regular de 21 victorias y 17 derrotas, al Barça solo le queda competir en la Liga Endesa.

Acabar la fase regular entre los cuatro primeros para afrontar los cuartos de final con el factor cancha a favor y alcanzar, por lo menos, las semifinales es un objetivo de mínimos antes de empezar a pensar en el futuro de la sección.

Se prevén cambios importantes en la plantilla con vistas al próximo curso, ya que jugadores con contratos importantes como Tomas Satoransky, Jan Vesely, Willy Hernangómez y Nico Laprovittola terminan contrato.

Además, la junta directiva prevé aumentar el presupuesto coincidiendo con el centenario de la sección para brindarle un equipo competitivo a la altura del currículum de Xavi Pascual, el entrenador con el que el Barça ganó su última Euroliga. Fue en el año 2010. EFE