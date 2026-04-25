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Emocionado recuerdo para Fernández Vara en el congreso de los socialistas extremeños

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Mérida, 25 abr (EFE).- Los asistentes al Congreso Extraordinario del PSOE de Extremadura han recordado este sábado emocionados -muchos sin poder aguantar las lagrimas- puestos en pie y con un prolongado aplauso al que fue su secretario general y presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, fallecido el pasado mes de octubre.

Ha sido tras la proyección de las fotos de los afiliados socialistas fallecidos, acompañada al cante por Pilar Boyero, bajo el lema 'Nadie muere del todo mientras vive en el recuerdo".

Como punto final de este recuerdo se ha proyectado un video con extractos de algunos discursos de Fernández Vara, en el que ha apelado a la lucha por la igualdad y al trabajo del PSOE en este sentido porque, según ha destacado, "no todos somos iguales". EFE

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