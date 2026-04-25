Tercera semana de Ábalos en el banquillo: de los pagos en Ferraz al rescate de Air Europa

Madrid, 25 abr (EFE).- Las 'chistorras' -una supuesta alusión en clave a billetes de 500 euros del exasesor Koldo García- han vuelto a salir esta tercera semana del juicio al exministro José Luis Ábalos, que ha girado entre las explicaciones sobre el sistema de pagos del PSOE y el rescate de Air Europa en 2020, cuando él se sentaba en el Consejo de Ministros.

Una semana en la que han pasado por el Tribunal Supremo varios secretarios de Estado y jefes de gabinete de entonces en un juicio que sienta en el banquillo a quien fuese ministro de Transportes y secretario de Organización del PSOE; a su más estrecho asesor -ambos en prisión provisional- y a un comisionista, Víctor de Aldama, del que se está demostrando su amplia agenda de contactos en aquel Gobierno.

Ya superado el ecuador del juicio -está previsto que acabe a inicios de mayo-, se acerca la hora de los acusados, que el miércoles tomarán la palabra: Ábalos y Koldo García para negar las acusaciones de trato de favor a De Aldama a cambio de mordidas; y el empresario para apuntalar su colaboración en busca de una condena menor que impida su ingreso en prisión.

Así ha transcurrido la tercera semana:

El sistema de pagos del PSOE para reembolsar gastos adelantados ha ocupado parte del tiempo del tribunal esta semana, con las declaraciones de un exgerente del partido y una secretaria.

Fue contundente el exgerente al negar que las 'chistorras', 'soles o 'lechugas' de las que hablaba Koldo García con su exmujer (llamaban así supuestamente a los billetes de 500, 200 y 100 euros) fuese dinero en efectivo que pudiese salir de esa caja, que nunca tenía billetes tan altos y que se nutría siempre de la misma cuenta bancaria.

Los gastos se reembolsaban solo si había tickets, dijeron ambos testigos, y el 99,4 % se reintegraban por transferencia; el resto en metálico.

Ha sido otro de los asuntos de la semana, que centró el paso de Javier Hidalgo, ex consejero delegado de Globalia, matriz de Air Europa, por el Supremo.

No habló de rescate, sino del "préstamo con peores condiciones que se ha dado", devuelto con 140 millones de intereses, y negó pagos a Ábalos o intervención de Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno.

Con el foco del fiscal en una nota de prensa de Transportes en apoyo del rescate -en la que ve influencia de Ábalos en favor de Aldama-, Hidalgo negó que esta existiese. Fue un "comunicado" y no una "nota oficial", dijo después el ex jefe de gabinete del exministro; y el entonces secretario de Estado, Pedro Saura, lo rebajó a "argumentario" o "guion" pensado para hablar con algún periodista y no para publicar.

Si la semana pasada se habló del trasiego del comisionista De Aldama en el Ministerio que dirigía Ábalos, esta vez ha salido a relucir su extensa agenda de contactos.

Como un "canal de comunicación" con varios ministerios definió Javier Hidalgo a este comisionista, que se cruzó mensajes con algún jefe de gabinete y secretario de Estado.

Varias veces contactó De Aldama con el exjefe de gabinete de la exvicepresidenta María Jesús Montero, que justificó que sólo derivó sus peticiones a otros organismos competentes, como la de aplazar una deuda tributaria.

Con quien fuese número dos de Transportes, Pedro Saura, llegó a hablar por teléfono sobre Air Europa, algo que a éste le molestó; y estuvo en una reunión en el Ministerio de Industria que "cerró la ministra" con otro asistente para pedir una subvención, según el exjefe de gabinete de Reyes Maroto.

Leticia de la Hoz, la combativa letrada del exasesor, se está convirtiendo en una de las protagonistas del juicio.

A sus ya habituales roces con el presidente del tribunal, Andrés Martínez-Arrieta, que corta muchas de sus preguntas por considerarlas valorativas o especulativas, esta semana la abogada ha protagonizado otros sonados duelos.

Ocurrió, por ejemplo, con el exgerente del PSOE, a quien le mostró hojas de liquidación de gasto de Koldo García, algunas sin fecha o concepto -a las que el testigo no pudo dar mucha explicación- para intentar demostrar que el dinero en efectivo que el exasesor manejaba venía del PSOE.

Casi tres horas declararon las responsables de la auditoría encargada por el actual ministro de Transportes, Óscar Puente, que puso en duda algunos aspectos en la tramitación de los contratos de mascarillas: una excesiva intervención del exasesor Koldo García que "llama la atención", una orden que duplicó en 38 minutos los millones de mascarillas a comprar -de 4 a 8- y una empresa que se ofreció a vender material sanitario sin estar publicada la oferta.

A un minucioso examen las sometieron las defensas de exministro y exasesor, que ven irregularidades en esa auditoría, y trajeron a una perito que detectó "subjetividad", juicios de valor y falta de transparencia en su informe.

Por el juicio también ha pasado la presidenta del Tribunal de Cuentas, Enriqueta Chicano, que corroboró que aquellos contratos fueron fiscalizados y se adecuaron a la ley. No es eso lo que se discute, sino si escondieron el cobro de comisiones.

Los siete magistrados del tribunal han asistido esta semana a un simposio sobre acústica y electrónica cuando cuatro agentes de la Guardia Civil han explicado por qué no vieron manipulación en varias grabaciones de Koldo García.

Una clase magistral precedida de otros apuntes en materia caligráfica, con los "gestos-tipo" de la letra de Koldo García, y de tasación inmobiliaria de un piso que la Fiscalía incluye entre las mordidas de Ábalos. EFE