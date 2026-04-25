Las versiones enfrentadas de Rajoy y Bárcenas en la tercera semana de 'Kitchen': del sobre a la "operación legal"

El sobre con información de la contabilidad B del PP que Luis Bárcenas habría entregado a Mariano Rajoy y la defensa por el expresidente del Gobierno de la "legalidad" de la investigación policial del 'caso Gürtel' al extesorero 'popular' han centrado la tercera semana del juicio de la 'Operación Kitchen', marcada por los testimonios enfrentados de ambos en sus declaraciones como perjudicado y testigo, respectivamente.

Eran las testificales más esperadas del juicio sobre el presunto operativo parapolicial orquestado en 2013 por el Ministerio del Interior de Rajoy para robar información sensible al extesorero sobre dirigentes del PP, que habría coincidido en el tiempo con la investigación judicial sobre la existencia de una caja B en el partido.

En este proceso están acusados el exministro del Interior Jorge Fernández Díaz, el exsecretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez, el ex director adjunto operativo de la Policía Nacional Eugenio Pino o el comisario jubilado José Manuel Villarejo, entre otros.

Fue Bárcenas quien, en una declaración de más de cinco horas, confirmó la existencia de un audio sobre una conversación con Rajoy en su despacho, en 2013, en la que le habría hecho entrega de un sobre con información sobre los movimientos de la "contabilidad extracontable" del partido. Según su versión, el expresidente lo habría visto y, posteriormente, lo habría metido en el "destructor de papeles".

El extesorero del PP sostuvo que guardó ese archivo en un 'pendrive', junto a un audio de una conversación con el dirigente del PP Javier Arenas hablando sobre la contabilidad B del PP y otro de él mismo explicando el funcionamiento de la misma, y que llevó el dispositivo al estudio de restauración de muebles de su mujer, ubicado en el centro de Madrid.

Ese mismo estudio, dijo Bárcenas, también habría albergado unas "20 o 25" cajas con documentación relativa a la "financiación de campañas electorales" del PP que habrían sido transportadas desde su despacho en la sede del partido por quien era entonces su chófer, Sergio Ríos, acusado en el juicio por haber sido captado como confidente de la presunta trama para informar sobre los movimientos del extesorero.

En marzo de 2015, dos meses después de salir de prisión preventiva, Bárcenas acudió al estudio y descubrió que el 'pendrive' y parte de la documentación almacenada en cajas había desaparecido, según su relato.

Tres días más tarde, Rajoy negó tajantemente que hubiera triturado el sobre. El expresidente 'popular' señaló que el relato de Bárcenas es "absolutamente falso" y dijo, sobre la posibilidad de que el extesorero guardara informaciones comprometedoras de él, que su tranquilidad es "total y absoluta".

"No creo que las tuviera. Las hubiera dado a conocer, como dio a conocer otros muchos documentos", terció.

NUNCA HUBO "OPERACIÓN POLÍTICA"

Rajoy se refirió, además, a la "legalidad" de la investigación policial realizada a Luis Bárcenas, descartando que se hubiera orquestado una "operación política" contra el extesorero.

"Aquí, en todo este tema, no ha habido ninguna operación política. Luego conocimos que hubo una operación policial, porque además se ha explicado aquí, cuyo objetivo fundamental era el que debía de haber sido siempre, que es coger el dinero del señor Bárcenas y averiguar quiénes eran sus testaferros", subrayó.

El expresidente dijo que ni él, ni el ministro del Interior ni el secretario de Estado "están en las operaciones policiales". "Y yo estoy absolutamente convencido de que esa operación policial se adecuó totalmente a la legalidad", remató.

Rajoy dejó una frase para el recuerdo cuando le preguntaron si sabía que la presunta trama se refería a él como "El Asturiano" o "El Barbas". "Yo me llamo Mariano Rajoy, como todo el mundo sabe, y luego cada uno me llama como quiere", respondió con sorna.

COSPEDAL Y VILLAREJO, UNA RELACIÓN DE "PREGUNTAS" PERO NO "ENCARGOS"

Otro de los platos fuertes de la semana era la testifical de la ex secretaria general del PP María Dolores de Cospedal, que aunque reconoció haber mantenido unas "ocho o nueve" reuniones con el comisario Villarejo, negó haberle realizado ningún "encargo", limitándose a hacerle "preguntas".

La también exministra de Defensa, que llegó a estar investigada en el caso pero para quien finalmente se archivó provisionalmente la causa, mantuvo que Villarejo nunca le informó sobre la evolución de las pesquisas del 'caso Gürtel'. "Ni yo le preguntaba ni él me informaba, y no creo que tuviera la capacidad de hacerlo", manifestó.

De esos encuentros también dio cuenta su entonces jefe de Gabinete, José Luis Ortiz, quien aseguró que aunque "generalmente" era Villarejo quien solicitaba reunirse con ella, Cospedal también "pedía la cita alguna vez".

La exdirigente 'popular' también declaró no tener "ni idea" sobre posibles vigilancias a Bárcenas y su entorno. De Fernández Díaz dijo que era "un militante muy destacado del PP", y que siempre lo había tenido por "una persona recta e íntegra". También indicó que había "sufrido mucho" durante el proceso judicial.

"HOY VOY A PROTESTAR POR TODO"

En la tercera semana de la vista oral también han aflorado las tensiones entre la magistrada presidenta del tribunal, Teresa Palacios, y la abogada del PSOE, Gloria de Pascual, que ejerce la acusación popular.

La sesión del miércoles estuvo marcada por los desencuentros entre ambas a cuenta de la procedencia de las preguntas formuladas por la letrada, que fueron cuestionadas continuamente por la magistrada durante el interrogatorio al empresario Ignacio López del Hierro, exmarido de Cospedal.

"Si no paran de interrumpirme es imposible", llegó a decir De Pascual. "Yo tengo que controlar el interrogatorio y la procedencia del mismo, replicó, por su parte, Palacios.

El rifirrafe continuó al día siguiente, durante el interrogatorio de Rajoy por parte de la letrada, que se revolvió ante los ruegos de Palacios para que se ciñera a los hechos objeto del procedimiento.

"Formulo protesta. Hoy voy a protestar por todo", ironizó De Pascual. "Señora letrada, retire esa impertinencia, por favor", terció Palacios, una orden que fue acatada por la abogada de los socialistas.