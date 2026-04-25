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El Baxi Manresa busca la tranquilidad ante un Recoletas Burgos en peligro

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Manresa (Barcelona), 25 abr (EFE).- El Baxi Manresa buscará este domingo (17:00 horas) la tranquilidad en la clasificación que le daría un triunfo ante un Recoletas Salud Burgos que tiene mucho en juego en el Nou Congost.

Manresanos y burgaleses se juegan la permanencia, aunque la situación de ambos es muy distinta. Los catalanes, de ganar este encuentro, sellarían virtualmente su presencia un año más en la Liga Endesa, mientras que los castellanos tendrán que pelear en esta lucha hasta el final de la liga regular.

El Baxi Manresa es duodécimo en la tabla con once triunfos y dieciséis derrotas, cuatro victorias por encima de los equipos situados en descenso, mientras que el Recoletas Salud Burgos es decimoquinto con 7 triunfos y 20 derrotas, empatado con el Dreamland Gran Canaria y el MoraBanc Andorra, este último en puestos de descenso.

En cuanto a dinámicas de ambos equipos, los del Bages llegan mejor a este importante duelo, con dos victorias consecutivas: 87-77 ante el Asisa Joventut y 80-84 ante el Surne Bilbao Basket.

Por otro lado, el conjunto burgalés viene de dos derrotas consecutivas en su casa, 78-94 ante el Real Madrid y 94-99 ante el Río Breogán.

Los pupilos de Porfi Fisac, en un triple empate en la pugna por no descender, necesitan ganar sí o sí en Manresa para coger aire y meter presión al resto de equipos que se encuentran en esta pelea.

Situación bastante diferente en los de Diego Ocampo, que de ganar podrían pensar en algo más allá de la permanencia, como por ejemplo intentar lograr un billete para competición europea la próxima temporada, algo que ahora mismo no tienen garantizado.

En este importante partido, se vivirá un duelo particular desde la línea de tres. Y es que en ambos equipos se encuentran dos de los mejores triplistas de la Liga Endesa. En los locales, el alero Álex Reyes; en los visitantes, el base Jhivvan Jackson.

El primero es el segundo máximo triplista de la competición, con una media de 2,69 por partido, y el segundo es el quinto en dicha clasificación con un promedio de 2,20 por choque.

En cuanto al parte médico, el Baxi Manresa tendrá las bajas del base Hugo Benitez y el escolta Eli Brooks, mientras que en el Recoletas Salud Burgos serán duda el base Raul Neto y el ala-pívot Juan Rubio.

Así mismo, como novedades en ambos equipos es que volverán sus dos bases titulares tras recuperarse de sus respectivas lesiones: Retin Obasohan, en los locales, y el israelí Max Heidegger, en los visitantes.

En el partido disputado en la primera vuelta en el Coliseum burgalés, el Baxi Manresa se llevó un igualadísimo encuentro por 100-102, por lo que el ‘basket-average’ momentáneo es de +2 para los catalanes, un detalle que podría ser relevante en caso de empate entre ambos equipos al término de la liga regular. EFE

jvs/vmc/og

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