86-80. El UCAM iguala su tope histórico en fase regular con 21 triunfos

Murcia, 25 abr (EFE).- El UCAM Murcia se impuso por 86-80 a La Laguna Tenerife en un día de fiesta y homenaje en el Palacio de los Deportes e igualó su tope histórico de triunfos en una fase regular en la ACB con las 21 que lleva ya este curso y le faltan seis jornadas antes de llegar a unas eliminatorias por el título que certificó con la que es, además, su séptima victoria consecutiva en el campeonato.

El cuadro universitario, que refuerza su tercer puesto con un bagaje de 21-7, estuvo liderado por David DeJulius -23 puntos, con cuatro triples y siete asistencias- ante un rival que se queda con un 17-11 y tuvo en Patty Mills, con 23 puntos y siete triples, a su principal estilete.

El partido se jugó desde antes del inicio, en lo emotivo por el homenaje a Ralph McPherson, leyenda del club murciano y que volvió como invitado de la fiesta del 40 aniversario mucho tiempo después de su etapa como jugador grana -el de Dallas militó en el entonces llamado Juver Murcia entre 1990 y 1993-, y también en lo táctico.

Sito Alonso y Txus Vidorreta se guardaron a sus pívots titulares -Devontae Cacok y Giorgi Shermadini- y el técnico visitante, cuyo equipo venía de asaltar el Movistar Arena ganando al líder Real Madrid por 90-95, empezó con dos bases -Marcelinho Huertas y Bruno Fitipaldo-.

Los compases iniciales fueron de intercambio de canastas sin que ninguno de los dos conjuntos lograra abrir hueco. Aaron Doornekamp y Jonah Radebaugh anotaron los primeros triples y el resultado era de empate a nueve con cuatro minutos consumidos. Marcelinho y David DeJulius fueron protagonistas muy pronto y lideraron a sus bandos en un primer cuarto en el que también destacó Howard Sant-Roos en un parcial de 10-2 para los locales, que mandaban por 19-15.

Sin embargo, en ese momento Mills, con 14 puntos prácticamente seguidos saliendo desde el banquillo, incluyendo cuatro triples convertidos de cinco intentados por el base australiano, disparó al cuadro chicharrero, que cerró con exhibición diez minutos con mucho bueno que contar en ataque y ese recital del oceánico (24-29).

En el segundo periodo hubo un +7 para La Laguna con el 24-31 que el UCAM enjugó rápidamente con un 7-0 que llevó a Vidorreta a pararlo con tiempo muerto y los insulares, inspirados desde el perímetro, retomaron el control (33-36). Respondió el cuadro universitario del mismo modo con DeJulius y se repitieron las igualadas también a 33, 36 y 38.

El final del cuarto, no obstante, fue mejor de los aurinegros y a ello contribuyó que los de Sito se atascaron ofensivamente durante varios minutos y al descaso se llegó con un 41-45 que auguraba mucha pelea más en la reanudación.

Marcelinho, asumiendo la responsabilidad como hace habitualmente, siguió guiando a los insulares (44-50) pero el UCAM es un equipo con muchos argumentos y Kelan Martin y Michael Forrest aparecieron para voltear el resultado con un 13-1 (57-51).

En ese momento de dudas en los visitantes volvió Mills al rescate. Dos triples suyos estrecharon el marcador y dos tiros libres de Shermadini supusieron un cambio en el mando (60-61). El cuarto concluyó con un enceste lejano de Toni Nakic para que los de casa todavía estuvieran por arriba (63-61).

Era casi una partida de ajedrez con cada técnico moviendo sus fichas con mucho rigor. La emoción y la tensión fue en aumento en un duelo repleto de alternativas. Los de Sito, aupados por más de 7.000 espectadores en las gradas, tuvieron un 70-66 esperanzador en el ecuador del cuarto con un 7-0 abierto.

Vidorreta pidió tiempo y las defensas apuraron todo lo posible. Para ello el antídoto por parte murciana apuntaba a DeJulius. Un triple, dos tiros libres y una canasta más del base estadounidense con pasaporte eslovaco colocaron el 77-70 ya dentro de los tres últimos minutos.

Sant-Roos le tomó el relevo y cinco puntos consecutivos del cubano casi lo sentenciaron (82-73, a 1.18 del bocinazo final). Se repitió esa máxima ventaja grana con el 84-75 y con el 86-77 y un triple postrero de Mills, su séptimo, sólo sirvió para el maquillaje. Cacok dio una vuelta a la pista enarbolando una bandera con la imagen de McPherson en lo que fue un gran fin de fiesta.

- Ficha técnica:

86 - UCAM Murcia (24+17+22+23): DeJulius (23), Radebaugh (8), Falk (-), Kelan Martin (6), Cate (4) -equipo inicial-, Cacok (13), Michael Forrest (10), Raieste (-), Sant-Roos (14), Hands (3) y Toni Nakic (5).

80 - La Laguna Tenerife (29+16+16+19): Marcelinho Huertas (14), Fitipaldo (-), Giedraitis (2), Doornekamp (5), Fran Guerra (2) -cinco inicial-, Jaime Fernández (11), Thomas Scrubb (6), Sastre (-), Abromaitis (-), Shermadini (17) y Mills (23).

Árbitros: Fernando Calatrava, Alberto Baena Arroyo e Igor Esteve Malmierca. Eliminaron por cinco faltas personales al local Sant-Roos (m.40).

Incidencias: Partido correspondiente a la vigésimo octava jornada de la Liga Endesa de baloncesto que se disputó en el Palacio de los Deportes de Murcia ante 7.126 espectadores. En el descanso se rindió homenaje a Ralph McPherson en compañía de otros ex jugadores del club como Juanjo López, José Manuel Prado y Julio Torres y el ex entrenador Felipe Coello. Una butaca del Palacio lleva desde hoy el nombre y el apellido del que fuera alero estadounidense del Juver, quien actualmente tiene 67 años, y se llevará de recuerdo de vuelta a su país el cariño de la afición murciana y una camiseta conmemorativa. EFE

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