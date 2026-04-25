0-2. Fermín y Rashford acercan al Barcelona al título liguero

Getafe (Barcelona), 25 abr (EFE).- Un gol de Fermín López, en la primera parte, y otro del británico Marcus Rashford, en la segunda, permitieron al Barcelona ganar al Getafe, en el partido correspondiente a la jornada 32 de LaLiga EA Sports.

Con este resultado, y a falta de cinco jornadas para acabar el campeonato, el Barcelona suma 85 puntos y amplía a once su ventaja al frente de la clasificación respecto al Real Madrid. EFE