Espana agencias

Urtasun sobre devolución frescos Sijena: hay una sentencia en firme que no puedo ignorar

Guardar

Madrid, 22 abr (EFE).- El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha dicho este miércoles que hay una sentencia en firme del Tribunal Supremo que no puede ignorar y que obliga a devolver las pinturas de la sala capitular del Monasterio de Sijena (Huesca), depositadas en el Museo Nacional de Arte de Cataluña, a su lugar de origen.

"Hay una sentencia en firme que ni yo ni ninguna administración catalana puede ignorar", ha dicho el ministro en la sesión del control del Congreso en respuesta a la pregunta del diputado de ERC Francesc-Mar Álvaro Vidal sobre cómo piensa garantizar la integridad del conjunto pictórico de Sijena.

Urtasun ha anunciado que si el MNAC realiza "algún tipo de recurso para proteger este bien patrimonial, siempre tendrán el apoyo del Ministerio de Cultura, igual que han tenido el apoyo todos los informes técnicos elaborados por su patronato".

El titular de Cultura ha insistido en que su Ministerio sigue dos criterios: "proteger el bien patrimonial y escuchar a los técnicos y conservadores que llevan tantos años custodiando una obra y que han permitido que llegue hasta el día de hoy".

Las pinturas de la sala capitular del Monasterio de Sijena (Huesca) deberán ser devueltas a su lugar de origen en Aragón, tras una sentencia del Tribunal Supremo que obliga al Museo Nacional de Arte de Cataluña (MNAC), Barcelona, a reintegrarlas en 2026.

Por su parte, el diputado de ERC ha advertido de que mover los frescos del Museo Nacional de Arte de Cataluña "los va a llevar al desastre" y ha lamentado que un tema como este haya acabado en manos de los tribunales.

Álvaro Vidal ha insistido en que la devolución de los frescos al monasterio de Sijena "pone en riesgo un patrimonio del siglo XIII" y ha considerado que en la decisión del traslado "esconde un anticatalanismo".EFE

Últimas Noticias

PP y Vox creen que el acuerdo en Aragón puede ser cuestión de horas

Infobae

Obispo de Canarias: "Habría que meter a mucha gente en un cayuco 5 días y ver cómo llegan"

Infobae

La banda británica James se suma al festival murciano WARM UP tras la baja de The Kooks

Infobae

La "prioridad nacional" desata discrepancias entre PP y Vox: ¿Arraigo o españoles primero?

Infobae

El Gobierno propone ampliar el servicio universal de telecomunicaciones a 100 megabites

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Un policía reclama el plus salarial que otro compañero “con el mismo puesto” ganó en los tribunales: el juez lo rechaza porque sus funciones no son idénticas

Un policía reclama el plus salarial que otro compañero “con el mismo puesto” ganó en los tribunales: el juez lo rechaza porque sus funciones no son idénticas

El exgerente del PSOE niega que Ábalos y Koldo pudieran tener dinero en efectivo del partido sin justificar: “Absolutamente todas las liquidaciones iban con sus recibos”

Cayetana Álvarez de Toledo no logra que el Gobierno llame “dictadura” a China: “Pedro Sánchez es amigo de Delcy, héroe de los ayatolás y troyano de Pekín”

Carlos Cuerpo baja decibelios a la bancada de Feijóo en su primer examen como vicepresidente y el PP le acusa de asumir la corrupción del Gobierno

La baliza V-16 como elección y multas relativas a la renta: Vox y Sumar reabren el debate sobre la seguridad en carretera en el Congreso

ECONOMÍA

Lufthansa cancela 20.000 vuelos para ahorrar combustible ante la escalada de precios por la guerra en Oriente Medio

Lufthansa cancela 20.000 vuelos para ahorrar combustible ante la escalada de precios por la guerra en Oriente Medio

Las prioridades en los pisos compartidos de España: prefieren inquilinos fumadores que mascotas

Estas son las 5 profesiones mejor pagadas de 2026 en España

Este es el precio de la gasolina en Madrid, Barcelona y otras ciudades para hoy

La guerra en Irán dispara la factura eléctrica de los europeos dependientes del gas frente a los países que han apostado por las renovables

DEPORTES

Rafa Jódar, el joven que pisó la tierra madrileña por primera vez como ‘sparring’ y ahora debuta en el Mutua Madrid Open como tenista profesional

Rafa Jódar, el joven que pisó la tierra madrileña por primera vez como ‘sparring’ y ahora debuta en el Mutua Madrid Open como tenista profesional

Simone Biles reivindica la salud mental en su visita a ‘El Hormiguero’: “Quiero que todo el mundo sepa que la terapia funciona”

Rodri vuelve a lesionarse, Guardiola le descarta para los próximos partidos, pero parece no peligrar para el Mundial 2026

Badosa se despide de Madrid tras caer en primera ronda ante Julia Grabher

Jaume Munar buscar su mejor versión en el Mutua Madrid Open tras su lesión en el brazo: “Me gustaría tener una capacidad más competitiva de la que tuve en Barcelona”