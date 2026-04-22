Urtasun sobre devolución frescos Sijena: hay una sentencia en firme que no puedo ignorar

Madrid, 22 abr (EFE).- El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha dicho este miércoles que hay una sentencia en firme del Tribunal Supremo que no puede ignorar y que obliga a devolver las pinturas de la sala capitular del Monasterio de Sijena (Huesca), depositadas en el Museo Nacional de Arte de Cataluña, a su lugar de origen.

"Hay una sentencia en firme que ni yo ni ninguna administración catalana puede ignorar", ha dicho el ministro en la sesión del control del Congreso en respuesta a la pregunta del diputado de ERC Francesc-Mar Álvaro Vidal sobre cómo piensa garantizar la integridad del conjunto pictórico de Sijena.

Urtasun ha anunciado que si el MNAC realiza "algún tipo de recurso para proteger este bien patrimonial, siempre tendrán el apoyo del Ministerio de Cultura, igual que han tenido el apoyo todos los informes técnicos elaborados por su patronato".

El titular de Cultura ha insistido en que su Ministerio sigue dos criterios: "proteger el bien patrimonial y escuchar a los técnicos y conservadores que llevan tantos años custodiando una obra y que han permitido que llegue hasta el día de hoy".

Las pinturas de la sala capitular del Monasterio de Sijena (Huesca) deberán ser devueltas a su lugar de origen en Aragón, tras una sentencia del Tribunal Supremo que obliga al Museo Nacional de Arte de Cataluña (MNAC), Barcelona, a reintegrarlas en 2026.

Por su parte, el diputado de ERC ha advertido de que mover los frescos del Museo Nacional de Arte de Cataluña "los va a llevar al desastre" y ha lamentado que un tema como este haya acabado en manos de los tribunales.

Álvaro Vidal ha insistido en que la devolución de los frescos al monasterio de Sijena "pone en riesgo un patrimonio del siglo XIII" y ha considerado que en la decisión del traslado "esconde un anticatalanismo".EFE