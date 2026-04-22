Tellado celebra que Vox "pase del bloqueo al acuerdo" y subraya que Guardiola y Azcón "nunca incumplirán la ley"

El secretario general del PP, Miguel Tellado, ha celebrado este miércoles que Vox "pase del bloqueo al acuerdo" y "se comprometa ahora a dar estabilidad y presupuestos los próximos cuatro años". Además, y en medio de la polémica generada por la interpretación del concepto 'prioridad nacional', ha garantizado que sus presidentes en Extremadura y Aragón, María Guardiola y Jorge Azcón, "nunca incumplirán la ley".

La inclusión en el acuerdo extremeño y aragonés firmados por PP y Vox de la "prioridad nacional" al conceder las ayudas públicas ha centrado la polémica en los últimos días. Así, los de Santiago Abascal interpretan ese concepto como "los españoles, primero" mientras que desde el PP han dejado claro que el texto se ajusta a la legalidad y que "no van a discriminar a nadie por la nacionalidad".

En declaraciones a los medios en las Cortes de Aragón, el 'popular' Jorge Azcón ha subrayado que "la prioridad nacional va a ser compatible con el principio de legalidad" y "no habrá ningún acuerdo que se lleve al Consejo de Gobierno de Aragón sin un informe de los servicios jurídicos".

TELLADO, UNO DE LOS NEGOCIADORES DE FEIJÓO JUNTO A MARTA VARELA

Tellado --que ha sido uno de los negociadores del PP nacional designado por Alberto Núñez Feijóo, junto a la diputada Marta Varela-- ha dado la enhorabuena a Azcón por el acuerdo de gobierno que se ha cerrado con Vox este mismo miércoles en Zaragoza. Poco antes, la 'popular' María Guardiola también era investida presidenta de la Junta de Extremadura.

"Desde la dirección del PP estamos orgullosos de haber contribuido a que Aragón tenga estabilidad, como ya ha sucedido en Extremadura. Ambas comunidades encaran ahora un mandato de cuatro años con presupuestos y una agenda centrada en los intereses de los ciudadanos", ha manifestado en un mensaje en 'X', que ha recogido Europa Press.

El 'número dos' del PP ha afirmado que estos pactos con Vox, "a diferencia de los suscritos por el PSOE y sus socios, no conllevan cesiones inadmisibles como amnistías a la carta, la excarcelación de etarras o la ruptura de la igualdad con un sistema de financiación a la medida del independentismo".

Además, Tellado ha celebrado que Vox "pase del bloqueo al acuerdo y se comprometa ahora a dar estabilidad y presupuestos los próximos cuatro años". "Los gobiernos del PP nunca incumplirán la ley ni dinamitarán la convivencia. No somos como el PSOE y a mucha honra", ha enfatizado.

El secretario general del PP ha asegurado además que el Partido Popular no acepta "ni una lección" de los "amigos" de Arnaldo Otegi, secretario general de EH-Bildu. "Seguimos trabajando para echar a Sánchez. Cada día queda menos", ha concluido.