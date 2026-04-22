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Tabilo, undécima victoria en tierra y revancha con Lehecka

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Madrid, 22 abr (EFE).- El chileno Alejandro Tabilo ganó con autoridad al francés Valentin Royer por 6-2 y 6-4 y se situó en la segunda ronda del Masters 1000 de Madrid, en la que se enfrentará al checo Jiri Lehecka con el que perdió hace dos semanas, en el Masters 1000 de Montecarlo.

El sudamericano, actualmente 43 del ránking ATP, tardó una hora y 17 minutos en batir al tenista galo. Enterró su mala racha Tabilo que llegó a Madrid con dos derrotas seguidas en polvo de ladrillo. A la que encajó en Montecarlo, segunda ronda, llegó la de Múnich, contra el brasileño Joao Fonseca, en primera.

Tabilo lleva once victorias en tierra este 2026, dos menos que el argentino Tomás MArtín Etcheverri, Sin embargo, no tiene títulos en este tipo de pista. Los tres que acumula, en Mallorca, hierba y en Auckland y Chengdu, fueron en dura. Pero las tres finales perdidas, entre ellas la de este año en Río de Janeiro, fueron en tierra.

El chileno ha ganado su primer partido en Madrid. Disputó la edición del 2024 pero cayó en su debut, contra el italiano Flavio Cobolli. Ahora espera a Jiri Lehecka, en segunda ronda. EFE

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