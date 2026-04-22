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Rueda asegura que tiene muchas ganas de un gran fin de semana en Jerez

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Redacción deportes, 22 abr (EFE).- El español José Antonio Rueda, campeón del mundo de Moto3 en 2025, asegura que tiene muchas ganas de protagonizar un gran fin de semana en el Gran Premio de España de Moto2 que se disputa este fin de semana en el circuito 'Ángel Nieto' de Jerez de la Frontera.

“Tengo muchas ganas de empezar el fin de semana en Jerez, un lugar muy especial para mí en el que quiero ofrecer un buen espectáculo a la afición y ser más constante, sobre todo en cuanto a ritmo y vuelta rápida, que es lo que más me ha costado hasta ahora", reconoce Rueda en la nota de su equipo.

"Espero que todo salga bien y que tengamos un fin de semana positivo para afrontar el resto de las pruebas europeas con mayor motivación, pues ya creo que dimos un pequeño paso adelante en Estados Unidos, así que tenemos que seguir en la misma dirección", señala Rueda. EFE

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