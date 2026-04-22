Rafa Jódar remonta en su debut en Madrid y se cita con De Miñaur

Madrid, 22 abr (EFE).- El español Rafa Jódar se estrenó en el Masters 1000 de Madrid con un laborioso y trabajado triunfo ante el neerlandés Jesper De Jong, resuelto en tres sets 2-6, 7-5 y 6-4, después de dos horas y treinta y dos minutos.

El madrileño, de 19 años, gran reclamo del evento por la ausencia de Carlos Alcaraz, necesitó enderezar un partido que se le enquistó desde el principio, exigido por un adversario que mantuvo el tipo hasta el final sostenido sobre todo por su buen servicio.

Jódar, ahora 42 del ránking ATP, jugará en segunda ronda con el australiano Alex de Miñaur, sexto favorito. EFE