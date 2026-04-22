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Municipios nucleares piden que la prórroga de las centrales se base en argumentos técnicos

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Madrid, 22 abr (EFE).- La Asociación de Municipios de Áreas con Centrales Nucleares y Almacenamientos de Residuos Radiactivos (AMAC) ha pedido que la prórroga de las centrales nucleares, como la de Almaraz (Cáceres), se base en argumentos técnicos y no políticos, al tiempo que ha defendido una energía que a su juicio es sostenible y muy necesaria en la actual coyuntura.

Durante un encuentro de periodistas con miembros de la AMAC y el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), el presidente de esta asociación, Pedro Sánchez Yebra, ha defendido la extensión de la vida de las centrales nucleares, ya que se trata de "una energía segura, eficiente, limpia en emisiones de CO2 y necesaria para atender la creciente demanda energética en el país".

AMAC considera, según Sánchez Yebra, que Almaraz, pendiente ahora del informe del CSN para su prórroga, cumple técnicamente para poder seguir en funcionamiento de forma segura y eficiente.

"La energía nuclear es necesaria para el nivel de necesidades actuales y además sostenible", ha afirmado el presidente de AMAC, quien ha agradecido la colaboración de CSN y su papel como "garante de la seguridad nuclear" en el país.

La central de Almaraz está pendiente de un informe que debe elaborar el CSN, que "será vinculante si es negativo, como ocurrió con Zorita (Guadalajara), pero si es positivo luego será el Gobierno el que tenga que tomar la decisión de cierre de la central de Almaraz. El CSN dirá si puede seguir operando o no, pero no es su función decidir el cierre”, señaló la jefa de relaciones institucionales del CSN, Pilar González, a preguntas de los medios de comunicación.

Sobre cuándo estará dicho informe, el CSN ha insistido en que se prevé que esté antes de verano, sin concretar más fechas. EFE

brl/cst/vnz/cc

(foto) (vídeo)

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