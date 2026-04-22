Bustinduy carga contra el alcalde socialista de Lleida por sacar el debate sobre el burka siguiendo a la ultraderecha

El ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, de Sumar, ha arremetido contra el alcalde de Lleida, el socialista Félix Larrosa, por plantear una nueva propuesta para prohibir el uso del velo integral en dependencias municipales, al enfatizar que los progresistas no pueden ceder "ni un milímetro" en las posiciones "racistas" de los reaccionarios.

Por su parte, la titular de Sanidad y líder de Más Madrid, Mónica García, ha exhortado a todos los dirigentes políticos a centrar el debate en lo que "realmente importa a la ciudadanía".

En declaraciones a los medios en los pasillos del Congreso, Bustinduy ha recriminado que la prohibición del burka es una debate que la extrema derecha está utilizando para tratar de "instrumentalizar la agenda política en favor de su discurso xenófobo y racista".

"Lo hemos visto en Extremadura y desde luego el gobierno de España se va a mantener firme en la defensa de los derechos y de la igualdad de derechos para todas las personas", ha agregado el ministro por la cuota de Sumar, quien ha sentenciado que la derecha recurre a este tipo de propuestas para "encubrir que vota en contra" de actuaciones en favor de la mayoría social, como su oposición al decreto de prórroga de alquileres.

Cuestionado sobre el hecho de que esta propuesta par impedir del uso del burka sale de un regidor del PSC, Bustinduy ha insistido en que su posición es "bien clara" y consistente en que "no hay que ceder un milímetro a la ola reaccionaria y a sus posiciones racistas, que lo que buscan es enmascarar que a la hora de la verdad siempre votan en contra del interés de las clases trabajadoras".

INTENTAR GANAR A ALIANÇA "COPIANDO SUS MEDIDAS" ES UN "ERROR"

Mientras, la ministra de Sanidad ha recalcado que la discusión pública en España no está en el burka sino en mejorar los derechos de las mujeres y de los migrantes, que el PP y Vox quieren cercenar con su pacto de gobierno en Extremadura. "Yo sinceramente sí que pediría a todos los dirigentes políticos que centraran el debate en lo que realmente le importa", ha demandado García.

El diputado de Compromís y portavoz adjunto de Sumar en el Congreso, Alberto Ibáñez, ha explicitado que es un "error" que el PSOE en Cataluña haga lo que ya a hecho Junts y que es intentar "ganar el debate con Aliança Catalana copiando sus medidas".

Sobre el acuerdo en Extremadura y el énfasis que pone el PP sobre el concepto de "arraigo" en lugar de la "prioridad nacional" en el acceso a servicios que abandera Vox, el ministro de Derechos Sociales ha criticado que el PP puede hacer las "piruetas que quiera" pero lo que ha firmado en ese pacto de coalición está claro y es un "principio discriminatorio, que además es ilegal".

"El arraigo qué quiere decir, ¿que si un extremeño que está viviendo en otra comunidad vuelve allí no va a tener acceso a los servicios? Lo más grave es que le están dando a la ultraderecha la capacidad de decidir quién es merecedor de derechos y quién no. ¿Quién vendrá después? ¿Las mujeres? ¿Las personas con discapacidad?", ha alertado Bustinduy quien, además, ha espetado que en Vox son "muy gallardos" con la prioridad nacional hasta que aparecen "fondos buitre".

Y FEIJÓO, ENTREGADO AL "FASCISMO"

Mientras, la ministra de Sanidad ha confrontado que este debate entre PP y Vox en realidad solo muestra cuál de los dos es "más racista y más xenófobo", porque en el fondo están hablando de quitarle derechos a personas que residen en municipios.

Es más, ha lanzado que el PP sabe perfectamente "quién es Vox" y que ya está claro que el PP es el "mejor aliado" de Santiago Abascal 2para llevar a cabo todas estas políticas racistas".

Finalmente, Alberto Ibáñez ha acusado al presidente valenciano, Juanfran Pérez Llorca, de sumarse a esta "oleada racista" y ha sentenciado que Feijóo está en la "entrega absoluta" al "fascismo".