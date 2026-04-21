Simeone da descanso a Julián Alvarez, Koke, Llorente y Ruggeri en Elche

Majadahonda (Madrid), 21 abr (EFE).- Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, dio descanso este martes en la convocatoria para el partido de LaLiga EA Sports contra el Elche a Julián Alvarez, Koke Resurrección, Marcos Llorente y Matteo Ruggeri, que no viajan a la ciudad ilicitana, en la que el técnico desplaza a nueve futbolistas del filial rojiblanco.

Esos cuatro jugadores, indiscutibles en el once en esta temporada los tres primeros y en los últimos tiempos el lateral izquierdo italiano (tiene puntos de sutura en la cabeza, aunque ya jugó con ellos ante la Real Sociedad), no viajan a Elche ante tanta acumulación de minutos, después del esfuerzo de la final de la Copa del Rey del pasado sábado y entre lo que viene en las próximas dos semanas, con la eliminatoria de las semifinales de la Liga de Campeones contra el Arsenal, tanto la ida como la vuelta, en el foco.

Tampoco están en la convocatoria los cuatro lesionados: David Hancko, que ultima su puesta a punto de un esguince de tobillo; Alexander Sorloth y Ademola Lookman, por unas molestias que exigen “máxima precaución” ante el “riesgo de una lesión”, según el club; y José María Giménez, con una dolencia muscular y fuera de los últimos cinco duelos. Los tres primeros podrían estar ya disponibles el sábado ante el Athletic Club.

En total van 15 jugadores del primer equipo a Elche: los porteros Jan Oblak y Juan Musso; los defensas Nahuel Molina, Clement Lenglet, Marc Pubill y Robin Le Normand; los centrocampistas Johnny Cardoso, Rodrigo Mendoza, Obed Vargas, Pablo Barrios, Thiago Almada y Álex Baena; los extremos Giuliano Simeone y Nico González; y el delantero Antoine Griezmann, a los que el técnico ha completado con nueve canteranos.

El guardameta Salvador Esquivel, los centrales Dani Martínez y Aleksa Puric, los laterales Javi Boñar y Julio Díaz, el centrocampista Javi Morcillo el media punta Rayane Belaid, el extremo Iker Luque y el delantero Miguel Cubo componen la representación del filial en la convocatoria de Simeone, cuyo equipo se desplaza esta tarde a Elche. EFE