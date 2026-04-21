Espana agencias

Simeone da descanso a Julián Alvarez, Koke, Llorente y Ruggeri en Elche

Guardar

Majadahonda (Madrid), 21 abr (EFE).- Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, dio descanso este martes en la convocatoria para el partido de LaLiga EA Sports contra el Elche a Julián Alvarez, Koke Resurrección, Marcos Llorente y Matteo Ruggeri, que no viajan a la ciudad ilicitana, en la que el técnico desplaza a nueve futbolistas del filial rojiblanco.

Esos cuatro jugadores, indiscutibles en el once en esta temporada los tres primeros y en los últimos tiempos el lateral izquierdo italiano (tiene puntos de sutura en la cabeza, aunque ya jugó con ellos ante la Real Sociedad), no viajan a Elche ante tanta acumulación de minutos, después del esfuerzo de la final de la Copa del Rey del pasado sábado y entre lo que viene en las próximas dos semanas, con la eliminatoria de las semifinales de la Liga de Campeones contra el Arsenal, tanto la ida como la vuelta, en el foco.

Tampoco están en la convocatoria los cuatro lesionados: David Hancko, que ultima su puesta a punto de un esguince de tobillo; Alexander Sorloth y Ademola Lookman, por unas molestias que exigen “máxima precaución” ante el “riesgo de una lesión”, según el club; y José María Giménez, con una dolencia muscular y fuera de los últimos cinco duelos. Los tres primeros podrían estar ya disponibles el sábado ante el Athletic Club.

En total van 15 jugadores del primer equipo a Elche: los porteros Jan Oblak y Juan Musso; los defensas Nahuel Molina, Clement Lenglet, Marc Pubill y Robin Le Normand; los centrocampistas Johnny Cardoso, Rodrigo Mendoza, Obed Vargas, Pablo Barrios, Thiago Almada y Álex Baena; los extremos Giuliano Simeone y Nico González; y el delantero Antoine Griezmann, a los que el técnico ha completado con nueve canteranos.

El guardameta Salvador Esquivel, los centrales Dani Martínez y Aleksa Puric, los laterales Javi Boñar y Julio Díaz, el centrocampista Javi Morcillo el media punta Rayane Belaid, el extremo Iker Luque y el delantero Miguel Cubo componen la representación del filial en la convocatoria de Simeone, cuyo equipo se desplaza esta tarde a Elche. EFE

Últimas Noticias

Otro notario tampoco comprobó que los SMS clave en el caso Kitchen eran de Fernández Díaz

Infobae

El menor que violó y asesinó a una mujer en Zamora en 2018, en libertad en dos semanas

Infobae

Torres acusa al PP de usar la financiación local para "dar una derrota" al Gobierno

Infobae

Pamplona acoge el rodaje de una serie inspirada en la desaparición del Nani

Infobae

Guardiola defiende el pacto con Vox que augura "duradero, fiable y de mirada larga"

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El exCEO de Globalia niega la implicación de Begoña Gómez en el rescate de Air Europa

El exCEO de Globalia niega la implicación de Begoña Gómez en el rescate de Air Europa

La jueza que investiga el colapso de una pasarela en Santander imputa a un tercer técnico de Costas y aprecia indicios de seis homicidios por imprudencia grave

Guardias civiles y militares españoles participan en el ejercicio militar que lidera Estados Unidos en Costa de Marfil

El Tribunal Supremo confirma la anulación parcial de la “zona de bajas emisiones” en Madrid al rechazar el recurso del Ayuntamiento

La Justicia expulsa de España a un colombiano pillado en Barajas con 21 paquetes de cocaína en su maleta: le impone una multa de cuatro veces el valor de la droga

ECONOMÍA

Nestlé plantea un ERE para 301 empleados en España en plena reestructuración interna

Nestlé plantea un ERE para 301 empleados en España en plena reestructuración interna

El Gobierno aprueba un nuevo Plan de Vivienda ante las criticas de aliados y opositores por el presupuesto: “Su impacto será limitado”

España reduce su intercambio comercial con EE.UU. en el arranque del año: exporta menos, pero también importa menos

La CNMC no detecta manipulación en los precios en los combustibles, pero vigila de cerca y en tiempo real a más de 12.000 gasolineras

Luis de Guindos asegura que sin inmigración, el crecimiento de España está en riesgo

DEPORTES

Badosa se despide de Madrid tras caer en primera ronda ante Julia Grabher

Badosa se despide de Madrid tras caer en primera ronda ante Julia Grabher

Jaume Munar buscar su mejor versión en el Mutua Madrid Open tras su lesión en el brazo: “Me gustaría tener una capacidad más competitiva de la que tuve en Barcelona”

Álvaro Aguado, exjugador del Espanyol, se enfrenta a nueve años de cárcel por agredir sexualmente a una trabajadora del club en una discoteca de Barcelona

Italia la vuelve a liar: prostitutas y gas de la risa para las fiestas de futbolistas de la Serie A después de los partidos

Jannik Sinner ante un Mutua Madrid Open sin Alcaraz ni Djokovic: “Es una verdadera pena no tenerlo aquí y también a Novak”