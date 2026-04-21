Espana agencias

Paul Seixas ante su primer reto en el Muro de Huy, donde Valverde ganó 5 veces

Guardar

Redacción deportes, 21 abr (EFE).- La Flecha Valona cumplirá su nonagésimo (90) cumpleaños con el aliciente del debut de la nueva sensación del ciclismo francés, Paul Seixas, uno de los favoritos de la segunda carrera de Las Ardenas que se disputa este miércoles con un recorrido de 208,8 kilómetros, que sale de Herstal y finaliza en el legendario Muro de Huy.

Una pared icónica para el ciclismo español por el triunfo de 4 corredores nacionales, entre ellos Alejandro Valverde, plusmarquista con 5 victorias. También levantaron los brazos en Huy Joaquim 'Purito' Rodríguez (2012), Dani Moreno (2013) e Igor Astarloa, el precursor en 2003.

En ese escenario no estarán este año los en principio anunciados Remco Evenepoel y Tom Pidcock, pero el foco se centrará en otro ciclista en progresión, Paul Seixas (Decathlon), reciente ganador de la Itzulia, candidato a suceder a Tadej Pogacar en el palmarés.

Seixas (Lyon, 19 años), coronado en el País Vasco con su primer éxito en el World Tour, llega en forma, dispuesto a probar en una prueba peculiar, donde un muro con rampas de hasta el 21 por ciento decide a pocas pedaladas de la meta.

Sus principales rivales también hablan francés, entre ellos Kévin Vauquelin (Ineos), Lenny Martinez (Bahrain) y Romain Gregoire (Groupama), pero la lista se amplía a otros enemigos que buscarán la gloria en Huy. El Lidl Trek pondrá en liza a Giulio Ciccone y Mattias Skjelmose, segundo en la Amstel tras Evenepoel, y el Uno X con el siempre combativo Tobias Halland Johannessen.

También tendrán voz y voto el irlandés Ben Healy (EF Education), triple vencedor francés Alaphilippe y los españoles Alex Aranburu e Ion Izagirre (Cofidis), Iván Romeo (Movistar) y Pello Bilbao (Bahrain). El belga Cian Uijtdebroeks, otra baza del Movistar, también luchará por una plaza de honor.

Será en el tercer y decisivo ascenso al Muro de Huy (1,4 km al 8,9 con rampas del 21) donde se decida el ganador de la Flecha Valona. Antes la carrera hará su desgaste con otras subidas por Las Ardenas. Partiendo de Herstal, la prueba pasará por Trasenster y Les Forges, antes de afrontar el circuito final típico de la carrera.

En su 90ª edición la prueba valona incluye un circuito con la Cota d'Ereffe (2,1 km al 5 %), la Cota de Cherave (1,3 km al 8,1 %) y el Mur de Huy (1,3 km al 9,6 %). El pelotón recorrerá este circuito en tres ocasiones, y la tercera y última ascensión al Mur de Huy llevará a los ciclistas hasta la meta. En total cerca de 3.000 metros de desnivel.

. 2025. Tadej Pogacar (SLO)

. 2024. Stephen Williams (GBR)

. 2023. Tadej Pogacar (SL0)

. 2022. Dylan Teuns (BEL). EFE

Últimas Noticias

La distribución alimentaria venderá más marca blanca para diferenciarse, según un estudio

Infobae

Pedro del Rey, el montador de 'Viridiana': "Buñuel me regaló su Rolex y nunca me lo quito"

Infobae

Cortada la AP-7 en Santa Oliva (Tarragona) por un choque entre un camión y una furgoneta

Infobae

El territorio que en época de Cervantes se conocía como el 'lugar de la Mancha'

Infobae

CNMC archiva investigación contra BP, Cepsa (actual Moeve) y Repsol por falta de indicios

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Audiencia Nacional rechaza el asilo a un saharaui que alegó que Marruecos no quería atender a su hijo con una enfermedad grave

La Audiencia Nacional rechaza el asilo a un saharaui que alegó que Marruecos no quería atender a su hijo con una enfermedad grave

Europa diseña su nuevo plan contra el narcotráfico y España pide “intensificar” la persecución de las narcolanchas y submarinos

Un juzgado anula el cobro de una deuda de 5.846 euros que reclamaba la Comunidad de Madrid a una mujer por falta de motivación

Walid Bara, el sicario de la DZ Mafia que controla Marsella y que se escondía en Madrid tras asesinar a tiros a cinco rivales en Francia

Si eres de los que se distrae al volante, sigue estos 7 consejos para no despistarte

ECONOMÍA

Esto es lo que cuesta mantener el estadio Metropolitano un día, según un experto en finanzas

Esto es lo que cuesta mantener el estadio Metropolitano un día, según un experto en finanzas

Tres de cada cuatro españoles creen que los propietarios de varias viviendas deberían pagar más impuestos

Este es el precio de la gasolina en Madrid, Barcelona y otras ciudades de España este 21 de abril

Rafael, experto en recursos humanos: “No tienes que ser amigo de tus compañeros de trabajo. Lo que necesitas son aliados”

Comprar vivienda a ciegas, la arriesgada tendencia que crece en España: “Se adquiere sin visitarla porque el mercado expulsa a quien duda”

DEPORTES

El Real Madrid gana la ‘Youth League’ con otro milagro del “nuevo Courtois”

El Real Madrid gana la ‘Youth League’ con otro milagro del “nuevo Courtois”

Carlos Alcaraz deja en el aire su presencia en Roland Garros debido a su lesión de muñeca: “No puedo dar un plazo para volver”

Martín Landaluce estrena top100 en el Mutua Madrid Open: “Es muy especial verme ahí. Creo que es algo que todos desde pequeños queremos”

Paula Badosa regresa al Mutua Madrid Open en busca de recuperar su mejor nivel: “Cuando me encuentre a mí misma el tenis va a salir”

Rafa Jódar, ante su debut en el Mutua Madrid Open: “Estos torneos son nuevos para mí. Tengo que coger experiencia”