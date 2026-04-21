Paul Seixas ante su primer reto en el Muro de Huy, donde Valverde ganó 5 veces

Redacción deportes, 21 abr (EFE).- La Flecha Valona cumplirá su nonagésimo (90) cumpleaños con el aliciente del debut de la nueva sensación del ciclismo francés, Paul Seixas, uno de los favoritos de la segunda carrera de Las Ardenas que se disputa este miércoles con un recorrido de 208,8 kilómetros, que sale de Herstal y finaliza en el legendario Muro de Huy.

Una pared icónica para el ciclismo español por el triunfo de 4 corredores nacionales, entre ellos Alejandro Valverde, plusmarquista con 5 victorias. También levantaron los brazos en Huy Joaquim 'Purito' Rodríguez (2012), Dani Moreno (2013) e Igor Astarloa, el precursor en 2003.

En ese escenario no estarán este año los en principio anunciados Remco Evenepoel y Tom Pidcock, pero el foco se centrará en otro ciclista en progresión, Paul Seixas (Decathlon), reciente ganador de la Itzulia, candidato a suceder a Tadej Pogacar en el palmarés.

Seixas (Lyon, 19 años), coronado en el País Vasco con su primer éxito en el World Tour, llega en forma, dispuesto a probar en una prueba peculiar, donde un muro con rampas de hasta el 21 por ciento decide a pocas pedaladas de la meta.

Sus principales rivales también hablan francés, entre ellos Kévin Vauquelin (Ineos), Lenny Martinez (Bahrain) y Romain Gregoire (Groupama), pero la lista se amplía a otros enemigos que buscarán la gloria en Huy. El Lidl Trek pondrá en liza a Giulio Ciccone y Mattias Skjelmose, segundo en la Amstel tras Evenepoel, y el Uno X con el siempre combativo Tobias Halland Johannessen.

También tendrán voz y voto el irlandés Ben Healy (EF Education), triple vencedor francés Alaphilippe y los españoles Alex Aranburu e Ion Izagirre (Cofidis), Iván Romeo (Movistar) y Pello Bilbao (Bahrain). El belga Cian Uijtdebroeks, otra baza del Movistar, también luchará por una plaza de honor.

Será en el tercer y decisivo ascenso al Muro de Huy (1,4 km al 8,9 con rampas del 21) donde se decida el ganador de la Flecha Valona. Antes la carrera hará su desgaste con otras subidas por Las Ardenas. Partiendo de Herstal, la prueba pasará por Trasenster y Les Forges, antes de afrontar el circuito final típico de la carrera.

En su 90ª edición la prueba valona incluye un circuito con la Cota d'Ereffe (2,1 km al 5 %), la Cota de Cherave (1,3 km al 8,1 %) y el Mur de Huy (1,3 km al 9,6 %). El pelotón recorrerá este circuito en tres ocasiones, y la tercera y última ascensión al Mur de Huy llevará a los ciclistas hasta la meta. En total cerca de 3.000 metros de desnivel.

. 2025. Tadej Pogacar (SLO)

. 2024. Stephen Williams (GBR)

. 2023. Tadej Pogacar (SL0)

. 2022. Dylan Teuns (BEL). EFE