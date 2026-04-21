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La secretaria de Ábalos dice que Jéssica Rodríguez hizo 13 de 293 viajes oficiales con él

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Madrid, 21 abr (EFE).- La secretaria del exministro de Transportes, José Luis Ábalos ha declarado en el Tribunal Supremo que Jéssica Rodríguez, expareja del también exdirigente socialista, realizó con él 13 de los 293 viajes oficiales, y ha dicho que era el asesor Koldo García quien los pagó con su tarjeta de crédito personal.

Esta trabajadora, que continúa como secretaria del actual ministro de Transportes, ha declarado este martes como testigo en la séptima jornada del juicio que sienta en el banquillo del Tribunal Supremo a Ábalos, su asesor y el reconocido comisionista Víctor de Aldama por presuntos amaños de contratos de mascarillas a cambio de mordidas.

A preguntas de la acusación popular que dirige el PP, la secretaria de Ábalos ha afirmado que Jéssica Rodríguez realizó esos 13 viajes oficiales con el entonces ministro, tanto al extranjero como dentro de España, que ella pagaba a El Corte Inglés con la tarjeta de crédito que le daba Koldo García.

Era la tarjeta personal del asesor, ha precisado, y "jamás" se pagaron con fondos públicos del Ministerio.

En varias ocasiones se ha preguntado a la secretaria por la afluencia del comisionista Víctor de Aldama en el Ministerio, un asunto que ya ha salido en otras sesiones del juicio.

Ella ha confirmado que lo vio varias veces en el Ministerio, adonde accedía "por el patio de altos cargos que utilizaba el ministro y subía por el ascensor" que él frecuentaba, si bien ha precisado que siempre que lo vio era porque se reunía con Koldo García.

"Yo siempre veía al señor Aldama subir a nuestra planta e irse a ver al señor Koldo García", ha indicado.

Ha admitido que le vio también en tres reuniones, una con el gobernador de Oaxaca y dos con el exconsejero delegado de Globalia Javier Hidalgo, si bien nunca se le dijo "de manera oficial" que tuviese que convocarle.

La secretaria ha reconocido asimismo que, a petición de Koldo García, cumplimentó varios salvoconductos o pases de movilidad durante la pandemia a diferentes personas, si bien nunca comprobó si realmente llegaban a reunirse con el ministro, como reflejaba dichos pases.

La Fiscalía cree que Aldama, en febrero de 2021, "recurrió a Koldo García para conseguir que personas de su entorno de negocios, principalmente de nacionalidad venezolana, pudieran eludir" las restricciones de movilidad en pandemia y "entrar por vía aérea a España". EFE

(Foto) (Vídeo) (Audio)

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