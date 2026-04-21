Activo, pero sin riesgo, el fuego en una zona de acopio de plástico en Almonte (Huelva)

(Corrige en la NA2049 la evolución del fuego por error de la fuente informante)

Huelva, 21 abr (EFE).- El incendio declarado a primera hora de la tarde de este lunes en una antigua escombrera, con zonas de acopio de materiales plásticos, en el paraje Montehigo de Almonte (Huelva), lo que generó humo "potencialmente tóxico", permanece activo por la parte central de la montaña de escombros pero "no hay riesgos".

Así lo han confirmado a EFE fuentes del Consorcio Provincial de Bomberos de Huelva desde donde han precisado que permanecen en la zona un total de cinco efectivos con el apoyo de dos vehículos.

El aviso del incendio se recibió a las 15.35 horas y el Consorcio envió a doce efectivos con siete camiones de los parques de Almonte, Valverde del Camino y San Juan del Puerto.

Por tratarse de un lugar próximo a zona forestal, para evitar que el fuego afectara a la misma se solicitó la colaboración del Plan Infoca que activó dos Brigadas de Incendios Forestales (Brica), un grupo de bomberos, un técnico de Operaciones, un agente de Medio Ambiente, una autobomba y un vehículo pesado.

Posteriormente, la evolución del fuego motivó el refuerzo de los medios con la presencia de camiones y un helicóptero de Infoca, camiones de bomberos y maquinaria municipal trabajando intensamente en la zona.

En total, el operativo estuvo compuesto por más de 30 efectivos con presencia de Bomberos, Infoca, Policía Local, Guardia Civil y la unidad del Seprona.

Como medida preventiva, se desalojaron las fincas colindantes, tanto personas como animales.

Desde la Policía Local se recomendó a los vecinos permanecer en el interior de viviendas y edificios, mantener puertas y ventanas cerradas, evitar ventilación exterior (usar aire en modo recirculación); no acercarse a la zona del incendio e informarse solo por canales oficiales.

Asimismo, han indicado que el origen del incendio se encuentra en investigación, sin descartar una posible causa intencionada. EFE

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