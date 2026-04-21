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Robles viaja a Ucrania para reforzar la cooperación bilateral y el compromiso con la paz

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Madrid, 21 abr (EFE).- La ministra de Defensa, Margarita Robles, inicia este martes una visita a Kiev en la que mantendrá distintos encuentros con autoridades del Gobierno ucraniano para reforzar la cooperación bilateral y reiterar el compromiso de España con "una paz justa y duradera" en ese país.

Este viaje reafirma la voluntad de España de seguir contribuyendo a las iniciativas de apoyo a Ucrania, tanto en el ámbito humanitario como en el de la seguridad y la defensa, ha informado Defensa en un comunicado.

Según Robles, añade el comunicado, “la cooperación y la solidaridad entre naciones son esenciales para afrontar los desafíos comunes y avanzar hacia una resolución pacífica del conflicto”.

El miércoles, la ministra mantendrá un encuentro bilateral con el titular de Defensa de Ucrania, Mykhailo Fedorov, después de reunirse con el Jefe del Servicio Estatal de Fronteras, Valeriy Vavrynyuk.

Robles participará también ese día en una ofrenda floral en homenaje a los defensores de Ucrania en el Muro de la Memoria de la Plaza Myjáilivska, en Kiev, "para honrar su resiliencia, profesionalidad y compromiso en la defensa de su soberanía e integridad territorial", señala Defensa.

Además la ministra recibirá de manos del presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, la Orden de la Princesa Olga en su grado III, como reconocimiento al apoyo militar y humanitario a este país.

Finalizará su viaje el jueves en Moldavia, donde mantendrá un encuentro con el ministro de Defensa de ese país, Nosatii Anatolie, en Chisinau. EFE

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