Espana agencias

Morante pasa la noche en la UCI de un hospital de Sevilla tras su cogida en la Maestranza

Guardar

Sevilla, 21 abr. (EFE).- El diestro José Antonio Morante de la Puebla, que resultó herido de gravedad este lunes en la plaza de la Maestranza de Sevilla, ha pasado la noche ingresado en la UCI del Hospital Viamed-Santa Ángela de Sevilla al que fue trasladado tras la intervención que se le practicó en la enfermería del coso sevillano.

El estado del torero, según han señalado fuentes de su entorno, es estable y sin fiebre pero también dolorido al cesar los efectos de los calmantes por los efectos de la cornada, que le perforó el recto y que fue calificada de "muy grave" en el parte del cirujano de la plaza, Octavio Mulet.

Dicho parte precisaba que el diestro de La Puebla había sufrido una "herida por asta de toro en margen anal posterior con trayectoria de unos 10 cm, lesionando parcialmente musculatura esfinteriana anal y con perforación en cara posterior de recto de 1,5 cm”.

El torero sevillano fue alcanzado por el cuarto toro de la tarde, un ejemplar marcado con el hierro de Hermanos García Jiménez llamado 'Clandestino' que le derribó en el transcurso del primer tercio corneándole en el suelo. La lidia del animal quedó en manos de Borja Jiménez, segundo espada del cartel.

Los gestos de dolor del torero, que ya no pudo levantarse, delataban la gravedad de la herida y fue trasladado de inmediato en brazos de las asistencias hasta la enfermería donde fue intervenido.

El próximo compromiso que figura en la agenda de Morante es el próximo 10 de mayo en Valladolid, junto a Roca Rey y Juan Ortega. Sus siguientes citas, el 15 y 16 de mayo en la Feria del Caballo de Jerez de la Frontera (Cádiz), ya habían agotado todas las localidades. EFE

arm/fs/ros

(vídeo)

Últimas Noticias

Robles viaja a Ucrania para reforzar la cooperación bilateral y el compromiso con la paz

Infobae

Activo, pero sin riesgo, el fuego en una zona de acopio de plástico en Almonte (Huelva)

Infobae

El déficit comercial cae un 24 % hasta febrero por el descenso de importaciones de energía

Infobae

La secretaria de Ábalos dice que Jéssica Rodríguez hizo 13 de 293 viajes oficiales con él

Infobae

Albares reclama a sus socios de la UE firmeza contra Israel: La credibilidad de la Unión está en juego

Albares reclama a sus socios de la UE firmeza contra Israel: La credibilidad de la Unión está en juego
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Justicia expulsa de España a un colombiano pillado en Barajas con 21 paquetes de cocaína en su maleta: le impone una multa de cuatro veces el valor de la droga

La Justicia expulsa de España a un colombiano pillado en Barajas con 21 paquetes de cocaína en su maleta: le impone una multa de cuatro veces el valor de la droga

La exsecretaria de Ábalos asegura que todos los viajes de Jessica los pagaba Koldo con una tarjeta personal: “Nunca se utilizó dinero público”

El jefe de gabinete de Illa, Eduard Rivas, investigado por el desvío de fondos públicos cuando era alcalde de Esparraguera

La Audiencia Nacional rechaza el asilo a un saharaui que alegó que Marruecos no quería atender a su hijo con una enfermedad grave

Europa diseña su nuevo plan contra el narcotráfico y España pide “intensificar” la persecución de las narcolanchas y submarinos

ECONOMÍA

La AIE confirma que se necesitarán dos años para recuperar la normalidad aunque el estrecho de Ormuz se reabra de inmediato

La AIE confirma que se necesitarán dos años para recuperar la normalidad aunque el estrecho de Ormuz se reabra de inmediato

Esto es lo que cuesta mantener el estadio Metropolitano un día, según un experto en finanzas

Tres de cada cuatro españoles creen que los propietarios de varias viviendas deberían pagar más impuestos

Este es el precio de la gasolina en Madrid, Barcelona y otras ciudades de España este 21 de abril

Rafael, experto en recursos humanos: “No tienes que ser amigo de tus compañeros de trabajo. Lo que necesitas son aliados”

DEPORTES

El Real Madrid gana la ‘Youth League’ con otro milagro del “nuevo Courtois”

El Real Madrid gana la ‘Youth League’ con otro milagro del “nuevo Courtois”

Carlos Alcaraz deja en el aire su presencia en Roland Garros debido a su lesión de muñeca: “No puedo dar un plazo para volver”

Martín Landaluce estrena top100 en el Mutua Madrid Open: “Es muy especial verme ahí. Creo que es algo que todos desde pequeños queremos”

Paula Badosa regresa al Mutua Madrid Open en busca de recuperar su mejor nivel: “Cuando me encuentre a mí misma el tenis va a salir”

Rafa Jódar, ante su debut en el Mutua Madrid Open: “Estos torneos son nuevos para mí. Tengo que coger experiencia”