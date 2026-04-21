Las juventudes de Junts redoblan su campaña para retirar la Creu de Sant Jordi a Mendoza

Barcelona, 21 abr (EFE).- La Joventut Nacionalista de Catalunya (JNC) intensificará su campaña para pedir la retirada de la Creu de Sant Jordi al escritor Eduardo Mendoza, desde las más de 40 carpas que desplegará por todo el territorio durante la Diada del 23 de abril.

Según ha publicado El País y han confirmado a EFE fuentes conocedoras de la iniciativa, las juventudes de Junts repartirán octavillas desde sus carpas animando a solicitar esta retirada a raíz de las palabras de Mendoza rechazando la celebración literaria de Sant Jordi y pidiendo celebrar el Día del Libro.

En la presentación de su nueva novela 'La intriga del funeral inconveniente", el escritor espetó: "Voy a empezar a hacer campaña de que 'Fuera Sant Jordi'. Es el Día del Libro. Siempre se le llamó Día del Libro. Sant Jordi no pinta nada. Era un maltratador de animales y seguramente no sabía leer".

Por ello, la JNC lanzó una campaña con carteles en redes sociales y una guía que explica cómo pedir la retirada de la distinción de la Creu de Sant Jordi, que otorga la Generalitat.

Las octavillas que repartirán en Sant Jordi seguirán la misma estética e incluirán un QR que lleva a la web de la Generalitat donde hacer la petición, según explican fuentes de la JNC. También se detalla qué texto hay que poner en la instancia.

Las palabras de Mendoza, que secundó el diseñador Xavier Mariscal, ya recibieron las críticas del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, que acusó a quienes reniegan de Sant Jordi de ser unos "resentidos" con la catalanidad.

"Es la venganza de los resentidos. De los que vivieron con amargura la eclosión de la catalanidad tras la muerte de Franco", afirmó el líder de Junts en una publicación en la red social X. EFE