Hojas de cardo, calabazas y alcachofas se transforman en joyas únicas y originales

Calahorra (La Rioja), 21 abr (EFE).- Hojas de cardo y parra, alcachofas, calabazas, tomates y otras verduras se han transformado en joyas únicas y originales, como pendientes, gargantillas y brazaletes, en una colección de una treintena de piezas que homenajea a los profesionales vinculados a la verdura, en especial a agricultores, conserveros, viticultores, minoristas y cocineros.

Así lo ha afirmado este martes el joyero y principal creador de estas piezas, Jesús Ángel Ruiz en una rueda informativa, en la que ha presentado esta colección junto al cocinero y colaborador Esteban Alegría.

Ruiz ha indicado que esta será la última colección de joyas hechas con verduras que diseñará tras 12 años de colaboración con las Jornadas Gastronómicas de la Verdura de Calahorra, que celebra estos días su trigésima edición hasta el próximo 26 de abril, una labor que, ha dicho, no ejecuta nadie más en el mundo.

En este momento, Alegría y él han querido hacer su última colección con un homenaje a todos los profesionales que trabajan en el sector de la verdura y “decimos adiós con mucha pena, pero sabiendo que es el momento de hacerlo”, ha incidido Ruiz, también presidente de la Asociación Española de Tasadoras de Alhajas.

La principal novedad de esta colección es la introducción de la hoja de cardo, que se había evitado en anteriores ocasiones porque, “por su textura, quedaba tremendamente fina”, pero que en esta ocasión se ha podido emplear para crear un broche, una gargantilla y unos pendientes a juego, un resultado que este joyero, gemólogo y tasador ha calificado como “espectacular”.

Ha precisado que la hoja de cardo es "muy delicada”, por lo que, para poder transformarla en joyas, ha sido necesario que pase por “muchos tratamientos: primero la deshidratación, después un tratamiento insecticida, porque al final son vegetales; y luego, laca y una resina de secado rápido”.

Otra de las piezas más llamativas de esta colección es un brazalete protagonizado por una alcachofa florecida, que se ha mantenido “secando al aire durante todo el invierno, lo que ha permitido que no se deforme y mantenga su estado original”, y a la que se ha dotado de “una estética más atractiva” pintándola de dorado.

Homenaje al vino

Además, en esta colección se ha añadido un homenaje al mundo del vino, concretado en una gargantilla y un pendiente realizados con hoja de parra, corcho y un racimo de uvas de amatista, ha apuntado Ruiz, de la joyería Ruiz Domínguez.

La treintena de joyas que conforman esta colección incluye otras verduras, como pimientos, cebollas, calabazas, coles normales y lombardas, zanahorias y tomates cereza, algunas de ellas ‘encerradas’ dentro de piezas de resina; mientras que los relojes incluyen etiquetas de conserveras en sus esferas como guiño al sector.

“Cada año queremos hacer unos diseños diferentes e intentamos superarnos y, desde la primera colección que hicimos muy tímidamente hasta la de hoy, creo que ha habido una evolución importantísima”, ha resaltado.

Ha recordado que estas joyas serán portadas por seis de los doce modelos en la pasarela ‘Ciudad de la Verdura’, que se celebrará el próximo día 24, tras lo que se pondrán a la venta.

Por su parte, Alegría, del restaurante La Comedia, ha puesto en valor el trabajo de Ruiz, ya que es quien diseña la colección; mientras que él le ayuda con los procesos de deshidratación para dar forma a sus ideas, que resultan en “la magia que se ve cada año”. EFE

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