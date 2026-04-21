Los Mossos activan un operativo en Lleida contra un grupo que traficaba con drogas y armas

Barcelona, 21 abr (EFE).- Los Mossos d'Esquadra han activado un dispositivo esta madrugada en la provincia de Lleida para detener a los miembros de una banda implicada en el tráfico de marihuana y de armas.

Según ha informado la Policía de la Generalitat, el operativo contempla diversas entradas en inmuebles y naves industriales de Lleida y Seròs.

La operación la están desarrollando cerca de 200 efectivos de la División de Investigación Criminal (DIC), de Orden Público (BRIMO), Área Regional de Recursos Operativos (ARRO), Policía Científica, Unidad Canina, Medios Aéreos, Sala Central y Unidad de Seguridad Ciudadana.

La operación policial se desarrolla en coordinación con la Fiscalía y con la plaza 3 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Lleida.

El caso se encuentra bajo el secreto de las actuaciones. EFE