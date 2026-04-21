Dos pateras con 27 inmigrantes a bordo arriban de madrugada a Formentera

Ibiza/Palma, 21 abr (EFE).- Dos embarcaciones con 27 inmigrantes de origen magrebí a bordo han arribado durante este martes de madrugada a la costa de Formentera.

La Delegación del Gobierno en Baleares ha informado del rescate a las 00.20 horas de 17 personas en un bote a ocho millas al sur de Formentera, en una intervención realizada por el Servicio Marítimo de la Guardia Civil y Salvamento Marítimo.

Una hora después, hacia las 1.10 horas, ha sido interceptado por la Guardia Civil un grupo de 10 inmigrantes, también de origen magrebí, tras alcanzar la zona de s'Estufador de Formentera a bordo de otra embarcación.

En lo que va de año han llegado a las costas de Baleares 1.499 migrantes a bordo de 74 pateras, según datos recopilados por EFE a partir de la información facilitada por la Delegación del Gobierno y el Ministerio del Interior.

Durante 2025 llegaron a Baleares 7.321 personas en 401 embarcaciones procedentes de Argelia, lo que supone un aumento del 24,5 % en el número de migrantes y de cerca del 15 % en el de pateras respecto a 2024, según el Ministerio del Interior. EFE

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