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Esparreguera afirma colaborar "plenamente" con la investigación por malversación al exalcalde jefe de gabinete de Illa

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El Ayuntamiento de Esparreguera (Barcelona) ha asegurado que mantiene su "plena colaboración" con las autoridades, según fuentes municipales consultadas por Europa Press, después de que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) confirmara este martes que un juzgado de Martorell (Barcelona) tiene una causa abierta por un delito de malversación de caudales públicos en el consistorio.

Además, reiteran su respeto por la investigación judicial y por la presunción de inocencia de las personas investigadas, y subrayan que esta es su postura desde que en enero los Mossos d'Esquadra efectuaran un registro en el Ayuntamiento, del que se llevaron "documentación".

Una de las personas investigadas es el exalcalde de la localidad entre 2015 y 2024, Eduard Rivas, actualmente jefe de gabinete del presidente de la Generalitat, Salvador Illa, según la información avanzada por 'El Periódico de Catalunya' y que han confirmado fuentes judiciales a Europa Press.

En este sentido, fuentes de la presidencia del Govern han expresado que mantienen su "plena confianza" en Rivas, han dicho que él es el primer interesado en que se esclarezca esta investigación lo antes posible y destacan su total disposición a colaborar con lo que sea necesario.

Las presuntas irregularidades están vinculadas a la Fundación para la Inclusión Laboral (FIL), dedicada a ofrecer trabajo para personas con discapacidad intelectual y en riesgo de exclusión, y se investiga si el dinero procedente de contratos públicos del ayuntamiento habría sufragado gastos privados de miembros de esta organización.

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