Espana agencias

Carlos Alcaraz visita por sorpresa la Caja Mágica

Guardar

Madrid, 21 abr (EFE).- Carlos Alcaraz, número dos del ránking mundial, visitó este martes por sorpresa la Caja Mágica, dónde se disputa el Masters 1000 de Madrid, y se dio un baño de masas entre los aficionados españoles, que nada más verle le brindaron su cariño y le reclamaron pidiendo autógrafos y fotos.

El tenista español, de 22 años, no juega por segundo año consecutivo en Madrid, en este caso por una lesión en la muñeca derecha que sufrió la pasada semana en el transcurso del partido de segunda ronda del Trofeo Conde de Godó en Barcelona ante el checo Tomas Machac.

Esa lesión, de la que está pendiente a la espera de una prueba, mantiene en incógnita su presencia en Roland Garros, que se celebra en París del 18 de mayo al 7 de junio.

"Voy a hacerme una prueba igual a la que me hice pero ahora con más tiempo desde que me lesioné. Veremos a ver qué pasa pero tenemos una carrera muy larga, muchos años por delante, y que fuerce en este Roland Garros me puede perjudicar para el futuro. Veremos la prueba y veremos qué sale, pero prefiero volver más tarde y muy bien que pronto y mal. Hay que cuidarse que la carrera puede ser larga", declaró ayer Alcaraz, tras recoger el Premio Laureus al mejor deportista de 2025.

Un día después, vestido con chándal negro y un chaleco gris, Alcaraz acudió a la Caja Mágica y a su entrada al recinto recibió el cariño de la afición española que acudió a la jornada matutina. El murciano se paró para hacerse fotos, firmar autógrafos y devolver el cariño con una sonrisa. EFE

Últimas Noticias

Una noche en vela para acreditar la vulnerabilidad: el papel que enreda la regularización

Infobae

UGT avanza su rechazo a la oferta pública de empleo para 2026 que planteará el Gobierno

Infobae

Condenan a cuatro aficionados por los altercados previos al partido Almería-Málaga

Infobae

Los alojamientos de Jerez están al 90 por ciento a tres días del GP de España

Infobae

El PP ve "inconcebible" que Armengol siga de presidenta del Congreso tras mentir al Supremo y la censura del TC

El PP ve "inconcebible" que Armengol siga de presidenta del Congreso tras mentir al Supremo y la censura del TC
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La jueza que investiga el colapso de una pasarela en Santander imputa a un tercer técnico de Costas y aprecia indicios de seis homicidios por imprudencia grave

La jueza que investiga el colapso de una pasarela en Santander imputa a un tercer técnico de Costas y aprecia indicios de seis homicidios por imprudencia grave

Guardias civiles y militares españoles participan en el ejercicio militar que lidera Estados Unidos en Costa de Marfil

El Tribunal Supremo confirma la anulación parcial de la “zona de bajas emisiones” en Madrid al rechazar el recurso del Ayuntamiento

La Justicia expulsa de España a un colombiano pillado en Barajas con 21 paquetes de cocaína en su maleta: le impone una multa de cuatro veces el valor de la droga

La exsecretaria de Ábalos asegura que todos los viajes de Jessica los pagaba Koldo con una tarjeta personal: “Nunca se utilizó dinero público”

ECONOMÍA

Luis de Guindos asegura que sin inmigración, el crecimiento de España está en riesgo

Luis de Guindos asegura que sin inmigración, el crecimiento de España está en riesgo

El Gobierno aprueba el nuevo Plan Estatal de Vivienda que busca blindar el parque público con un presupuesto de 7.000 millones de euros

Las aerolíneas españolas confían en que el suministro de combustible está “garantizado” y amplían un 6% las plazas para verano

Estos son los tres documentos que necesitas para conocer todos tus derechos laborales

La AIE confirma que se necesitarán dos años para recuperar la normalidad aunque el estrecho de Ormuz se reabra de inmediato

DEPORTES

Jannik Sinner ante un Mutua Madrid Open sin Alcaraz ni Djokovic: “Es una verdadera pena no tenerlo aquí y también a Novak”

Jannik Sinner ante un Mutua Madrid Open sin Alcaraz ni Djokovic: “Es una verdadera pena no tenerlo aquí y también a Novak”

El Real Madrid gana la ‘Youth League’ con otro milagro del “nuevo Courtois”

Carlos Alcaraz deja en el aire su presencia en Roland Garros debido a su lesión de muñeca: “No puedo dar un plazo para volver”

Martín Landaluce estrena top100 en el Mutua Madrid Open: “Es muy especial verme ahí. Creo que es algo que todos desde pequeños queremos”

Paula Badosa regresa al Mutua Madrid Open en busca de recuperar su mejor nivel: “Cuando me encuentre a mí misma el tenis va a salir”