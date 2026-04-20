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Sinner arranca con un rival de la previa con Rafa Jódar, en su camino

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Madrid, 20 abr (EFE).- El italiano Jannik Sinner iniciará su recorrido por el MAsters 1000 de Madrid con un jugador procedente de la fase previa tras el sorteo celebrado este lunes en la Caja Mágica, que emparejó al principal reclamo actual del tenis español, Rafa Jódar, debutante en el torneo, con el neerlandés Jesper de Jong.

La ausencia de Carlos Alcaraz, lesionado en la muñeca en el torneo de Barcelona hace una semana, ha impulsado a Jódar, de 19 años, campeón en Marrakech recientemente y semifinalista en Barcelona, como uno de los alicientes de la competición que arranca el miércoles en el torneo masculino.

El madrileño jugará por primera vez en la Caja Mágica. HA tenido un crecimiento fulgurante Jodar que transitará por el mismo lado del torneo de Jannik Sinner con el que podría coincidir en unos eventuales cuartos de final.

Y es que el recorrido que vislumbra Jodar en Madrid, establecido bajo la presencia en el acto del director Feliciano López y de Martín Landaluce, otro de los jóvenes del tenis español, está lleno de jugadores de primer nivel. Si supera a De Jong espera el australiano Alex de Miñaur, el brasileño Joao Fonseca en tercera ronda, el ruso Andrey Rublev, finalista en Barcelona, Sinner o el estadounidense Ben Shelton. Un camino similar, sobre todo en el tramo final, que espera al número uno del mundo.

Los 96 aspirantes han conocido la configuración de la competición en la que no van a poder participar jugadores como Alcaraz o Novak Djokovic pero que cuenta en su cartel con gran parte de los principales tenistas del torneo.

Sinner lidera el cuadro, encabeza una competición que no ha ganado nunca y en la que puede hacer historia. Tras situarse a la altura de Rafa Nadal y Novak Djokovic como los únicos que han ganado cuatro Masters 1000 seguidos, desde el de París en el 2025 hasta el reciente de Montecarlo, el jugador de San Cándido puede erigirse, si triunfa el domingo 3 de mayo en la Caja Mágica, en el primero en la historia en sumar cinco.

Además, Sinner nunca ha ganado en Madrid. Arranca con un jugador de la fase previa con Rublev y De miñáur como principales adversarios en el camino a octavos.

El torneo tendrá un toque sentimental por el adiós anunciado de Roberto Bautista que al final del año colgará la raqueta. Jugará por última vez en la Caja Mágica. Su primer partido será con el argentino Thiago Agustín Tirante.

Ben Shelton es otro de los alicientes. Ganador del torneo de Múnich este domingo puede debutar contra el italiano Matteo Berrettini con su compatriota Lorenzo Musetti a la vista en un tramo con el británico Jack Draper, finalista el pasado año, o el francés Arthur Fils ganador den Barcleona.

Por su parte, Alexander Zverev asume el rol de número dos del torneo tras la ausencia de Alcaraz. Comienza contra el portugués Nuno Borges o el argentino Mariano Navone. Pero transita por allí el ruso Daniil Medvedev que no termina de asentarse en el torneo madrileño ni de encontrar el atractivo a la arcilla.

En esa zona está Martín Landaluce y otros jugadores con repercusión como el checo Jakub Mensik el búlgaro Grigor Dimitrov o el ruso Karen Khachanov.

El canadiense Felix Auger Aliassime, finalista hace dos años, debutará con el argentino Sebastián Báez o un jugador de la fase de clasificación y en su camino está el kazajo Alexander Bublik y la armada española que encabeza en este sector Alejandro Davidovich que jugará contra su compatriota Pablo Carreño o el húngaro Marton Fucsovics y JAume Munar, emparejado con el kazajo Alexander Shevhenko. EFE

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