Ortega presentará una demanda contra la dirección por vulneración de derechos fundamentales: "Nosotros somos Vox"

El portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Madrid, Javier Ortega Smith, como se ha presentado a sí mismo, ha anunciado que está "a punto" de presentar una demanda contra la cúpula del partido por presunta vulneración de sus derechos fundamentales, con petición de medidas cautelares, una decisión a la que se suman los otros dos ediles expulsados, Ignacio Ansaldo y Carla Toscano, y que toma porque "no tienen causa" para echarle de la formación política. "Nosotros somos Vox", ha remarcado.

Tras asistir a la presentación del torneo Mutua Madrid Open, Ortega ha puesto el foco en una "cúpula de cuatro individuos a la que se les está acabando el negociete" y que han decidido expulsar a "testigos incómodos". A esos "cuatro que no representan este proyecto político" les ha advertido que "han chocado contra un muro".

En cuanto a la situación dentro del grupo municipal, Ortega ha dejado claro que el portavoz sigue siendo él. "Y lo seguiré siendo, salvo que el Ayuntamiento decida lo contrario, y en su caso los tribunales, que son quienes tendrán la última palabra", ha contestado a la prensa.

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