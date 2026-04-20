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La comisión de la dana de Les Corts se reúne el día 28 para que comparezcan los consellers

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Valéncia, 20 abr (EFE).- La comisión de investigación sobre la dana de 2024 de Les Corts Valencianes se reunirá el próximo 28 de abril, tras dos meses sin hacerlo, para que comparezcan en ella los vicepresidentes del Consell, Susana Camarero y Vicente Martínez Mus, así como el conseller de Agricultura, Miguel Barrachina.

Así lo ha acordado este lunes la mesa de esta comisión de investigación, que ha fijado la fecha de la que será la sexta reunión de este órgano para comparecencias, en la que representantes de sindicatos policiales y un técnico de la presa de Buseo comparecerán por la mañana y los tres consellers por la tarde, han indicado a EFE fuentes parlamentarias.

La anterior reunión de la comisión fue el pasado 24 de febrero, cuando comparecieron las asociaciones de víctimas de la dana, 482 días después de la tragedia en la que murieron 230 personas en la provincia de Valencia y tras haber hablado en el Parlamento Europeo, el Congreso y la Diputación de Valencia.

A principios de abril, la oposición criticó el retraso en convocar esta comisión, que preside Vox y suma mayoría absoluta con el PP, y afirmó que no hay voluntad de investigar la tragedia, ante lo que los partidos de la derecha atribuyeron a las fiestas de La Magdalena, Fallas y Semana Santa que no hubiera habido reunión en marzo.

El Parlamento valenciano fue la primera institución que aprobó crear una comisión de investigación sobre la dana, el 28 de noviembre de 2024, aunque se constituyó el 27 de enero de 2025, aprobó su plan de trabajo en mayo y las comparecencias no empezaron hasta julio, con técnicos y expertos. EFE

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